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潜水员继续在威尔士和奥克尼群岛进行搜寻

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继续搜寻失踪潜水员伊姆里希（北威尔士警方）
失踪潜水员伊姆里希（北威尔士警方）

警方正在北威尔士进行专门搜查，寻找一名潜水员，他名叫伊姆里希，53 岁，来自柴郡沃灵顿。 

北威尔士警方已收到有关伊姆里奇安全问题的警报，据信他可能于 28 月 XNUMX 日在利恩半岛 Porth Ysgaden 附近潜水。后来，人们在靠近图德韦利奥格附近海滩的停车场找到了他的银色福特蒙迪欧钛金车，车内装有个人物品，据说该地是潜水和垂钓爱好者的热门地点。

初步海上搜索由海岸警卫队直升机、固定装置 29 月 XNUMX 日，飞机和救援队以及 RNLI 救生艇的行动被叫停，但陆地搜索仍在继续。据报道，海上行动现已恢复。

“我们将继续保持所有调查渠道的畅通，并呼吁任何可能见过伊姆里奇的人尽快与我们联系，” 北威尔士警察

“任何在 27 月 28 日星期三或 XNUMX 月 XNUMX 日星期四去过 Porth Ysgaden 地区且尚未与我们联系的人请与我们联系。

“您可以拨打101或通过我们的网站联系我们，并提供参考编号Q179229。”

奥克尼群岛业务加强

与此同时，苏格兰警察海洋与潜水队于 2 月 XNUMX 日抵达奥克尼群岛，协助搜寻一名失踪男子，目前已知该男子是一名商业扇贝潜水员。

据报道 网际网路 29 月 XNUMX 日， 奥克尼海岸警卫队已经撤离 多机构联合空中和海上搜寻在斯卡帕湾失踪的潜水员，目前该潜水员身份仍未确定。警方已宣布将继续进行调查，据报道，海岸警卫队现已重新加入搜寻。

27 月 3 日下午，潜水员失踪的消息被报出，但第二天凌晨 XNUMX 点搜救行动就停止了。奥克尼群岛议会港务局也一直在进行自己的调查。

也在 Divernet 上： 斯卡帕湾潜水员失踪, 斯卡帕号沉船潜水员命名, 奥克尼群岛又发生一起跳水死亡事件, 奥克尼群岛和康沃尔郡附近潜水员死亡

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