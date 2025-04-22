潜水员在地中海遭遇鲨鱼后失踪

昨天晚上（21 月 XNUMX 日），一名男性鱼叉捕鱼者在以色列北部城镇哈代拉附近的地中海与疑似暗色鲨鱼相遇后失踪。

警方表示：“接到有人报告称看到鲨鱼在水中袭击一名潜水员，哈代拉警察局和海事部门的警员随即赶往哈代拉河。”然而，当紧急救援人员赶到时，却没有发现潜水员的踪迹。

市政府海滩巡逻队驾驶水上摩托艇巡查了该区域，并阻止其他人下海。海军、警察和一支水肺救援队一直持续到天黑，并于今日黎明恢复搜寻。

据称，在奥尔加海滩附近发现了一些设备，其中一部分尸体已被送去进行法医分析。

回家的路途破碎

据称，失踪的潜水员是一名40多岁的男子，有四个孩子，住在南边60多公里的佩塔提克瓦。他的车辆和物品在海滩上被发现，据信他下班后开车回家，在河口附近进行鱼叉捕鱼，可能是自由潜水，也可能是水肺潜水。

哈代拉河口附近的游泳者（Israel Preker）

两天前，两只雌性暗色真鲨（暗真真鲨) 出现在距离贝特亚奈 (Beit Yanai) 南部海滩 50 米范围内，引发了游泳者的恐慌。

鲨鱼出现的视频很快就在网上流传开来。救生员指示游泳者离开水面，但那些想近距离观察鲨鱼的人似乎对此置之不理。从海滩拍摄的哈德拉事件的视频也被发布到了网上。

暗色真鲨通常被认为不危险，很少与人类互动。然而，哈代拉和内坦亚之间的海滩已禁止水上活动，直至另行通知。

每年冬天绘制

早在 2018 年，丹尼尔·布林克曼就曾写道 网际网路 关于 大量的真鲨 它们每年冬天都会聚集在哈代拉附近，被奥罗特拉宾发电站定期排放的 25°C 水所吸引。

他描述了自己在该地区潜水的经历，并尝试拍摄可以长到 4 米长、重 350 公斤的暗色真鲨，以及濒临灭绝的沙洲鲨（真鱼) 在某种程度上已经取代了。

布林克曼称它们是值得“尊重、保护和研究”的顶级捕食者，尤其是在该物种的保护状况被描述为“数据不足”的情况下。这些鲨鱼，主要是雌性，通常会在12月初抵达，并在3月底离开。

奥罗特拉宾发电厂使海水变暖，每年冬天都会吸引鲨鱼（Ilanluz）

这种现象使哈代拉成为了一个旅游小镇和周末度假胜地，但由于能见度低，潜水条件有时会很困难，布林克曼建议只有“有环保意识、以前见过鲨鱼并且欣赏和尊重这些动物的潜水员”才应该考虑在那里潜水。

如果确认潜水员遇难是因为遭遇鲨鱼，那么这将是过去 80 年来以色列海域发生的首起死亡事件，也是有记录的第四起受伤事件。

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