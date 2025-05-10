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西西里超级游艇打捞工作开始，潜水员死亡

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潜水员死亡：贝叶斯在西西里岛沉没前不久（S Fischer）
西西里岛沉没前不久的贝叶斯（S Fischer）

一名 39 岁的荷兰商业潜水员昨天 (9 月 XNUMX 日) 在打捞 贝叶斯 去年 50 月，这艘超级游艇在西西里岛波蒂塞洛海岸 XNUMX 米深处沉没。 

事发时，潜水队正用喷灯将这艘56米长的游艇的吊杆从残骸上割断。一些报道称，这名未透露姓名的潜水员可能在此过程中被一块金属碎片击中，但初步检查显示，该男子身体没有明显受伤或烧伤的迹象。

据称，水下摄像机的画面在事故发生前不久中断。调查人员表示，潜水员在水下时可能遭遇了医疗紧急情况。

- 贝叶斯英国科技巨头迈克·林奇旗下的“奥林匹亚号”在一场猛烈的风暴中沉没，造成包括林奇和他18岁的女儿汉娜在内的七人死亡。当时，他们正在西西里岛附近航行，庆祝林奇因将自己的公司Autonomy出售给惠普而面临欺诈指控，最终获得无罪释放。

预计耗资 23 万英镑的打捞工作由 赫博海事服务公司是一家荷兰专业打捞公司，与英国海洋咨询公司 TMC Marine 合作。 

这名潜水员是被派往西西里岛协助打捞工作的 70 人小组的成员之一，该小组由意大利海岸警卫队监督，预计将持续四周。

西西里当局已对潜水员的死因展开正式调查，包括Hebo Maritiemservice和TMC Marine在内的各方均承诺全力配合。TMC Marine的一位代表表示：“在这个令人心碎的时刻，我们将全力支持现场打捞团队，并向遇难者家属表示慰问。”

加密硬盘

试图解除 贝叶斯 该沉船事件定于本月晚些时候进行，专家们希望能够发现更多关于这艘本应不会沉没的船只为何如此迅速沉没的细节。

这艘游艇的打捞对于正在进行的调查至关重要，有报道称，游艇上可能装有与林奇过去与英国和美国情报机构合作有关的加密硬盘。

沉没后，最终在 贝叶斯左舷，沉没时处于最高点。其他遇难者包括林奇的律师和他的妻子克里斯·莫维洛（Chris Morvillo）、内达·莫维洛（Neda Morvillo）、摩根士丹利国际董事长和他的妻子乔纳森·布鲁默（Jonathan Bloomer）和朱迪·布鲁默（Judy Bloomer），以及游艇厨师雷卡尔多·托马斯（Recaldo Thomas）。

英国法院已重启调查，预计将在未来两个月内发布中期报告。海事事故调查处 (国际商业银行负责调查的英国皇家海军计划公布事故发生时游艇的稳定性和天气状况的调查结果。这艘游艇长72米， 贝叶斯 承载着世界上最高的铝制游艇桅杆。

与此同时，西西里岛仍在继续调查船员可能存在的疏忽杀人行为。  

也在 Divernet 上： 西西里潜水员发现浅舵和深枪, 西西里潜水员探索 2,500 年前的沉船, 潜水员在西西里打捞出“亚特兰蒂斯黄金”沉船, 乌斯蒂卡：西西里岛的潜水瑰宝

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