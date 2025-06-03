威尔士和库拉索岛潜水员死亡

一名 60 岁男性潜水员的尸体在威尔士西北部的多萝西娅采石场内陆潜水点被发现。

事件发生在30月XNUMX日星期六，当时紧急救援人员被叫到南特尔山谷一处废弃的板岩采石场。北威尔士警方表示：“该男子的家人已收到通知。死因不明，验尸官也已了解情况。”

塔利萨恩村附近的洪水湖泊最大深度达106米，这使得多萝西娅（Dorothea，又称“多蒂”）自1990世纪XNUMX年代以来就成为了热门潜水胜地，尤其受到技术潜水员的青睐，尽管那里被围栏围起来，也没有任何潜水设施。长期以来，那里的潜水活动被官方禁止，但这对降低此前居高不下的死亡率却收效甚微。

近年来，该网站由北威尔士技术潜水员（新世界贸易发展署是英国潜水俱乐部 (British Sub-Aqua Club) 的一个分支机构，在土地所有者的许可下运营受控潜水项目。仅限具备混合气体减压潜水资格的潜水员入场。

库拉索岛独奏

昨天（2 月 XNUMX 日），海岸警卫队在库拉索岛首都威廉斯塔德南部皮斯卡德拉湾附近的岩石处发现比利时技术潜水员 Jan Verhaegen 的尸体。

39 岁的维尔海根经营着一家建筑公司，已经在加勒比海南部的这个岛上生活了七年。

扬·维尔哈根

据说他是一名经验丰富的技术潜水员，属于库拉索潜水协会，并定期与其他会员在周末在该地区潜水，但据说他也喜欢独自潜水，特别是当他想冒险进入更深的水域时。

尽管据报道水下能见度较差，他还是于周日下午独自潜水，并像往常一样请一位朋友如果他在一定时间内没有回来就发出警报。

随后的搜救行动由一架直升机和一架固定翼飞机参与翼 飞机，以及一些船只和潜水员。

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