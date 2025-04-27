潜水店老板解释儿子死亡原因 + 安大略省第二起死亡事件

本月初在安大略湖遇难的一名加拿大潜水教练被确认为 47 岁的克里斯·哈斯利普，他的父亲一直在解释他认为儿子死亡的可能原因。

- 致命事故 13月XNUMX日下午报道 网际网路哈斯利普和一位老伙伴正在潜水，他们经常去的地方是湖泊与圣劳伦斯河交汇处附近的一艘驳船残骸。

两名潜水员均在距离海岸约15米处浮出水面，但哈斯利普却再次潜入水中。他的同伴被紧急救援人员用船救起，并因轻伤被送往医院，但哈斯利普的尸体直到第二天早上才被发现。

克里斯·哈斯利普 (Chris Haslip) 和他的父亲丹尼尔 (Daniel) 于 1996 年一起学习水肺潜水，九年后，他们在金斯敦市附近开了一家潜水商店“Explorer Diving”。

丹尼尔现在告诉当地报纸 金斯顿辉格标准报 他的儿子患有 1 型糖尿病。

“我认为这就是他失败的原因，”他告诉 论文“我相信他在水下血糖低。和他一起潜水的那个人也是一位潜水大师，经验丰富，也是我以前的战友，他竭尽全力想要救他，但他最终因为压力太大心脏病发作了。”

丹尼尔将儿子伙伴的努力描述为英勇，“但是当你到达队伍的尽头时，楼上有人需要你——我们在下面想要什么并不重要。”

克里斯·哈斯利普

父子俩都取得了 SDI 教练资格和技术资格，并一起去过很多国家潜水，但对于热衷于沉船潜水的克里斯来说，据说安大略湖仍然是他最喜欢的地方，从金斯敦开车一小时就能看到大约 200 艘沉船。

克里斯因病失去了左腿，戴着假肢，但他的父亲说，这并没有限制他跳水的能力，也没有帮助其他人跳水。

他从不让病痛阻碍自己，他努力尝试，而且做得很好。我觉得他很享受跳水这项运动。这是他的热情所在——而这对我们来说很艰难。”

安大略省又有一名男子死亡

与此同时，安大略省另一名潜水员，一位未透露姓名的61岁男子，在哈斯利普遇难仅10天后也不幸身亡。事故发生在23月XNUMX日晚，地点位于圣劳伦斯河沿岸更东边、康沃尔市附近的一个潜水点。

警方在晚上 7.45 点 XNUMX 分左右接到报告称，一组四名潜水员在麦克唐纳岛西端的水下运河系统的一部分的船闸上潜水，只有三人浮出水面。

安大略省警察局水下搜索和打捞部门正在调查此事，第二天上午 11.30 点 XNUMX 分左右找到了这名潜水员的尸体。

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