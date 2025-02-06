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拉贾安帕特潜水船宿之旅

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Putri Papua 船宿
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17 月 4 日星期三凌晨，一艘潜水船宿船在印度尼西亚的拉贾安帕特沉没，两名英国客人是需要救援的 XNUMX 人之一。

这款 巴布亚新几内亚，26米 phinisi一艘木制机动纵帆船从索龙驶往米苏尔。据报道，船只沉没时船上载有 9 名乘客和 8 名船员，是因夜间的强风和海浪而沉没的。

据船长阿德·苏西拉 (Ade Susila) 称，船舱进水，发动机出现故障，最终导致船只倾覆。

这两名英国潜水员分别是托马斯·厄斯金和弗朗西斯·杨，其他客人包括一对斯洛伐克和奥地利夫妇以及三名印度尼西亚人。这艘船全年用于潜水和浮潜行程，是雅加达知名大科莫多船队的一部分。 

凌晨 5.47 点 XNUMX 分， 巴布亚新几内亚 使用 WhatsApp 向 印尼海军 拉贾安帕特摄政区首府瓦伊赛的哨所。该哨所又通知 舰队司令部 III，覆盖印度尼西亚东部。

巡逻艇抵达索龙（舰队司令部第三舰）
海军救援船抵达索龙（舰队司令部第三号）

搜救队被派出，但当海军巡逻艇 KRI 马塔邦桑 873 救援人员于上午 7.20 点 XNUMX 分左右到达现场，最初很难找到已经沉没的 巴布亚新几内亚

直到早上 8 点，救援人员才找到并营救了幸存者，他们被疏散到救生筏上。据说一些客人因这次经历而受到精神创伤，一位斯洛伐克人称其为“夜晚的恐怖”，但据报道，只有两名船员受了轻伤。

幸存者被送回四小时车程外的索龙，并被送往奥托约索龙海军医院接受医疗检查和治疗。这些海外游客将在检查和文件手续完成后立即被遣送回国。

也在 Divernet 上： 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”, 英国潜水员失踪 海洋故事 命名, 红海一艘船被“巨浪”击沉，仍有 8 人失踪, 埃及船宿船在南部深处沉没

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
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对红海当局的严厉报告#scuba #podcast #news

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