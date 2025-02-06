拉贾安帕特潜水船宿之旅

17 月 4 日星期三凌晨，一艘潜水船宿船在印度尼西亚的拉贾安帕特沉没，两名英国客人是需要救援的 XNUMX 人之一。

这款 巴布亚新几内亚，26米 phinisi一艘木制机动纵帆船从索龙驶往米苏尔。据报道，船只沉没时船上载有 9 名乘客和 8 名船员，是因夜间的强风和海浪而沉没的。

据船长阿德·苏西拉 (Ade Susila) 称，船舱进水，发动机出现故障，最终导致船只倾覆。

这两名英国潜水员分别是托马斯·厄斯金和弗朗西斯·杨，其他客人包括一对斯洛伐克和奥地利夫妇以及三名印度尼西亚人。这艘船全年用于潜水和浮潜行程，是雅加达知名大科莫多船队的一部分。

凌晨 5.47 点 XNUMX 分， 巴布亚新几内亚 使用 WhatsApp 向 印尼海军 拉贾安帕特摄政区首府瓦伊赛的哨所。该哨所又通知 舰队司令部 III，覆盖印度尼西亚东部。

海军救援船抵达索龙（舰队司令部第三号）

搜救队被派出，但当海军巡逻艇 KRI 马塔邦桑 873 救援人员于上午 7.20 点 XNUMX 分左右到达现场，最初很难找到已经沉没的 巴布亚新几内亚.

直到早上 8 点，救援人员才找到并营救了幸存者，他们被疏散到救生筏上。据说一些客人因这次经历而受到精神创伤，一位斯洛伐克人称其为“夜晚的恐怖”，但据报道，只有两名船员受了轻伤。

幸存者被送回四小时车程外的索龙，并被送往奥托约索龙海军医院接受医疗检查和治疗。这些海外游客将在检查和文件手续完成后立即被遣送回国。

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