潜水教练因坦克倒塌而大发雷霆

一名马来西亚潜水教练因在婆罗洲小镇仙本那袭击一名旅游顾客而被捕并被指控。

事件发生在22月34日，当时两名男子正乘坐旅游团潜水船前往一个名为Timba-Timba的岛屿。据说，潜水员使用的氧气罐掉落在教练的脚上，导致教练勃然大怒。潜水员的姓名未被透露，但据描述，他是一位XNUMX岁的台湾人。

据当地媒体报道，这名 38 岁的教练声称自己在当地一家医院接受了脚伤治疗，第二天才来到潜水中心向游客索赔。

据称，在随后发生的争吵中，教练殴打了客人，扇了他一巴掌，并威胁要进一步伤害他。

一名旁观者拍摄的事件视频随后出现在社交媒体上。据称，参与者当时讲的是普通话，旁观者和疑似该游客的女伴试图制服教练，但教练似乎没有因脚部受伤而丧失行动能力，也没有任何外伤迹象。

品质潜水中心后来表示，该教练并非其员工，所有员工都穿着制服。船上发生事件后，其工作人员已确保涉事人员被隔离在不同船只上，第二天争吵持续时，工作人员也报了警。

仙本那警方已确认该教练仍被拘留，并被指控故意伤害和刑事恐吓。

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