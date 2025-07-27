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船桨事故发生后，潜水向导生命垂危

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潜水向导受伤：眺望科苏梅尔岛西部的大海（Felipe de la Fuente Díaz）
眺望科苏梅尔西部的大海（Felipe de la Fuente Díaz）

墨西哥湾的潜水指南 加勒比 25月XNUMX日上午，度假胜地科苏梅尔岛的一名男子在一次事故中情况危急。当时，他正带领一群游客在岛西侧热门潜水胜地尤卡布礁附近潜水时，被船的螺旋桨击中。

这名导游名叫 Manuel C，他正陪同潜水员从一艘船上到达水面或接近水面的地方，这时另一艘船，据说名叫 马拉纳瑟，靠近该团体并用螺旋桨击中了他， 里维埃拉玛雅新闻.

目击者称，这艘船行驶速度过快——尤卡布礁和科苏梅尔海洋公园的其他区域一样，限速为3节（3.5英里/小时）。他们还声称，驾驶这艘船的人无视了潜水员落水的喊叫警告。

现场潜水员称，当时已经部署了 SMB，并且还有报告称标记浮标被螺旋桨缠住了。

据推测，Manuel C 可能在试图保护另一名潜水员时被击中。撞击导致他的下半身严重受伤，他被紧急送往当地一家医院。 

据科苏梅尔民防局局长阿尔弗雷多·阿雷利亚诺称，该事件并未立即向当局报告， 马拉纳瑟 据称，该公司还未经国家自然保护区委员会的许可就进入了珊瑚礁区（CONANP）。官方已展开调查。

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