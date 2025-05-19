潜水艇因潜水员下潜而失去动力

一艘潜水艇发生电力故障，当时四名潜水员仍在水下，救生艇船员接到潜水艇发出的求救信号后，立即响应。事故发生在昨天下午（18月XNUMX日），地点位于西萨塞克斯郡海岸附近。

由于没有动力，船只随涨潮向东漂流，三名船员担心潜水员浮出水面后无法找到船只或进入船只。当时天空晴朗，南风和煦。

海岸警卫队接到了这艘船的报警电话，该船位于米德尔顿滨海村以南约两英里处，并向皇家全国救生艇协会（RNLI）发出了警报。来自利特尔汉普顿和塞尔西救生艇站的志愿船员迅速出动，赶赴现场。

两名潜水员被找到，并在塞尔西皇家全国救生艇协会的陪同下被带回潜水船，而另外两名潜水员则被利特尔汉普顿的近岸救生艇救起 蕾妮·谢尔曼。没有一名潜水员受伤， 蕾妮·谢尔曼 能够将潜水船拖回利特尔汉普顿港。

设备故障

“当我们接到求救信号时，我们的岸上和救生艇人员特别意识到他们角色的重要性，特别是在已知有人在水中的情况下，”他说 利特尔 RNLI 救生艇运营经理尼克·怀特 (Nick White)。

“无论船只准备得多么充分，在海上暴露的环境中都可能导致设备故障，我们很高兴能够在将潜水员及其支持人员安全返回港口的过程中发挥关键作用。”

- RNLI 在英国和爱尔兰运营着238个救生艇站，依靠自愿捐款和遗赠来维持其救援服务。该组织成立于1824年，其救生艇船员和救生员已拯救了超过146,000万人的生命。

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