软管断开导致斯卡帕号潜水员死亡

一名验尸官得出结论，虽然斯卡帕湾一名潜水员的死亡是意外，但如果在下水前进行了适当的设备检查，这一事故是可以避免的。

在2021的夏天 网际网路 报道称， 一名未透露姓名的潜水员的尸体 经过以奥克尼群岛的黄油桶岛和卡瓦岛为中心的大规模搜索，其失踪时间是 27 月 XNUMX 日，第二天才被找到。

三年多后，对来自德比郡切拉斯顿的 57 岁大卫·普利斯 (David Pleace) 死亡的调查现已结束。

普莱斯一直在探索 布鲁默 轻型巡洋舰是潜水小组的一部分，这次潜水活动被称为为期一周的“愿望清单”假期，根据 日志，报道了 德比验尸官法庭 昨天（26 月 XNUMX 日）。

据其他潜水员报告，普利斯在当天第二次潜水时失踪，他的尸体最终被当地一名潜水员发现，脸朝下，距离沉船约 20 米，沉船的最大深度为 36 米。

卡瓦岛，斯卡帕湾（科林公园）

更少的团队检查

助理验尸官索菲·洛马斯获悉，普利斯使用的潜水设备没有发现任何机械故障，但当他入水时，机翼充气软管已断开。

该潜水员的经验水平尚不清楚，但据说他参加过“几次水肺潜水训练课程”。

“事实是，由于软管没有连接，从大卫进入水中的那一刻起，结果就已经注定了。”洛马斯说，并补充说，虽然不清楚这名潜水员进行了哪些个人检查，但经验丰富的潜水员往往进行的团队检查较少。

“他无法控制浮力，很快就沉了下去，”她说，“他的队友不可能在有限的时间内做任何事情。”

“我想向整个潜水社区强调，这些检查非常重要，无论你的专业水平如何，进行个人和身体检查都会对接下来的事情产生重大影响。”

然而，验尸官决定不完成“预防未来死亡”报告，因为她认为所发生的事情是“态度问题”，而不是代表“培训或知识方面的差距，或者是组织没有正确做的事情”。

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