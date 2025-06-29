减压病 (DCI) 及其预防方法：免费在线书籍

潜水员避免减压病的最佳方法是“知己知彼，百战不殆”，而一种了解减压病风险以及如何应对同伴减压病的现成方法刚刚免费提供。 在线 在著名专家约翰·李普曼博士的一本书中。

潜水员减压病指南是一本适合潜水员阅读的书，其中提供了关于减压病的识别、管理和预防的实用建议，该书于 2011 年首次出版，目前是第三版。

这本66页的书包含了潜水员所需的所有实用信息，章节涵盖了氮气的吸收和排出、气泡的形成；减压病本身；卵圆孔未闭（PFO）、氧气急救；以及在偏远地区潜水时可能发生的事故（要点：在偏远地区潜水时务必谨慎！）。书中包含11个详细的案例研究，以及照片、图表、检查清单和词汇表。

Lippmann博士是澳大利亚潜水安全基金会（ADSF）的主席兼首席执行官，该基金会是一家慈善机构，致力于资助促进潜水健康和安全的研究和安全项目。他还创立了DAN亚太区并担任主席长达25年，同时还担任执行董事长达20年。

在他 40 年的潜水生涯中，有 50 多年时间他一直致力于安全潜水、减压和事故管理方面的研究、教学、写作和咨询。

他专攻复苏、急救、供氧、潜水救援和减压的各个方面，撰写和合著了许多书籍、文章和研究论文。

潜水员减压病指南 可 在 ADSF 网站上在线观看以及 Lippmann 博士合著的其他文章，例如 我适合潜水吗？ 和 水肺潜水员的潜水医疗.

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