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14 岁少年潜水船螺旋桨受伤引发损害赔偿纠纷

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吉利特拉旺安 (豪尔赫·拉斯卡)

一名 14 岁男孩在一次“探索水肺潜水”活动中被船用螺旋桨划伤，这导致印度尼西亚最大的潜水运营商与该男孩的父母发生争执。

事件发生在 23 月 5 日，当时位于龙目岛西北海岸的 PADI XNUMX* 潜水度假村 Blue Marlin Dive Gili Trawangan 带着印度度假者 Aaryan Pathania 前往名为 Turtle Heaven 的地方体验潜水。 

据 Blue Marlin Dive 称，这名少年始终处于教练的直接监督之下。

度假村的法定代表人萨蒂亚·维拉万 (Satiya Wirawan) 在与帕塔尼亚 (Pathania) 家族的通信中解释道：“在水面重新定位期间，尽管教练立即努力引导阿瑞安 (Aaryan) 并将其拉离船只，但当时的水面状况导致阿瑞安 (Aaryan) 意外与船只接触。”

这次接触导致 Aaryan 小腿被割伤，双脚被擦伤，Blue Marlin Dive 后来称伤势较轻。 

经过内部调查，潜水度假村否认了Aaryan父亲提出的运营疏忽和违反适用安全标准的指控。Manish Pathania表示，目击者当时知道潜水员下水时潜水船的发动机在运转，因此驾驶员存在疏忽行为。 

“为了防止船撞到珊瑚礁，通常会暂时启动发动机，”维拉万说，“发动机关闭后，螺旋桨会旋转一段时间，然后完全停止。” 

“这些表面的割伤清楚地证明，事故发生时发动机和螺旋桨没有运转。如果发动机和螺旋桨运转正常，伤势会严重得多。”

一名青少年在吉利特拉旺安 (Kambui) 腿部受伤
吉利特拉旺安岛（Kambui）

现场进行了急救，随后Aaryan被送往龙目岛的一家医疗机构进行伤口清洁和缝合。Wirawan说，当被邀请送往一家“国际水准的医院”时，他们一家更倾向于选择附近的诊所，这样可以最大程度地减少对旅行计划的影响，顺利返回吉利特拉旺安岛。 

Blue Marlin Dive 承担了 Aaryan 一家出发前的所有医疗和旅行费用及杂费，并提出让 Aaryan 在吉利特拉旺安岛过夜，以便让 Aaryan 的伤口有更多时间稳定下来，但遭到了拒绝。 

当这家人要求为三名成员在返回印度的航班上升级商务舱时，由于 Aaryan 需要额外的腿部空间，Blue Marine 同意承担其中两次升级的费用。 

护理责任

帕塔尼亚 (Pathania) 家族坚持认为，Blue Marlin Dive 在 PADI 官方体验期间对其监督下的未成年人负有照顾的义务，但在后续处理中缺乏同理心，并试图逃避责任。 

他们现在要求赔偿 3 万印度卢比（约合 25,500 英镑），以支付医疗和心理治疗费用、上学时间损失以及“给 Aaryan 和我们家人造成的痛苦、折磨和悲伤”。

马尼什·帕塔尼亚 (Manish Pathania) 声称，他的儿子需要缝的针比潜水中心了解的要多，并且暂时出现腰痛，在水边时仍然感到焦虑，并且由于心理困扰而缺课。 

Blue Marlin Dive 反驳称，该公司在对此次事件做出即时反应时，已经本着善意且不承认责任的方式支付了近 96 万印尼盾（约合 4,300 英镑），这构成了最终和解。 

当时该家庭尚未提出任何旅行保险索赔，Blue Marlin 建议任何进一步的索赔都应通过其旅行或健康保险提供商提出。

“隐蔽的企图”

维拉万将帕塔尼亚斯的要求描述为“一种暗地的勒索”，并表示帕塔尼亚斯的家人拒绝接受阿瑞安的伤势仅限于五处“表面撕裂伤”且预计他会康复的事实。

蓝马林鱼潜水 1990 年，英国潜水教练兼技术潜水员 Simon Liddiard 在吉利特拉旺安岛创立了 Blue Marlin Dive UK，他和他的妻子 Jane 共同拥有该公司。

该公司目前声称自己是印尼最大的潜水运营商，其潜水点不仅分布在吉利特拉旺安岛，还遍布吉利美诺岛、吉利艾尔岛、科莫多岛、龙目岛圣吉吉岛和龙目岛库塔岛。该公司运营着12艘日间潜水船和两艘船宿潜水船。 

也在 Divernet 上： 吉利特拉旺安岛 4 处最佳景点, 吉利岛最佳, 印度尼西亚吉利群岛的海龟惊喜

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