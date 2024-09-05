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海岸警卫队在“Conception”周年纪念日不作为受到批评

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NTSB 主席在圣巴巴拉举行的 Conception 五周年聚会上发表讲话（NTSB）
NTSB 主席在圣巴巴拉举行的 Conception 五周年聚会上发表讲话（NTSB）

美国国家运输安全委员会（NTSB）借此五周年之际 概念 潜水船宿火灾，批评美国海岸警卫队对加强海上安全措施的呼吁反应迟钝，以免造成更多生命损失。

2 月 34 日，在船着火时被困在一间单人铺位房间内遇难的 XNUMX 名乘客的亲属与国家运输安全委员会官员一起前往 概念 圣巴巴拉海滨的纪念碑 加州，以纪念 2019 年的逝者，并再次呼吁大家采取行动。

美国国家运输安全委员会有权调查灾难和 问题 该公司根据调查结果提出建议，但不能制定法规。该公司在圣克鲁斯岛附近发生夜间火灾后发布了一份报告，火灾中所有乘客遇难，船长和除一名船员外的所有人都幸存下来。 

2 年 2019 月 XNUMX 日黎明时受孕。目前认为火灾是从垃圾桶中开始的（国家运输安全委员会）
概念 2 年 2019 月 XNUMX 日黎明（国家运输安全委员会）

曾在火灾现场的委员会主席詹妮弗·霍曼迪 (Jennifer Homendy) 告诉与会者，委员会四年前发布的安全建议“本可以挽救船上 34 名遇难者的生命”。 概念“。

针对小型客船提出了四项主要建议，包括： 概念 被列为——观察并由海岸警卫队执行，但 Homendy 表示未能立即采取行动。 

直到国会于 2021 年授权采取行动后，才实施了一项“临时最终规定”——但她表示，此后似乎没有任何进展，而且距离最终规定仍“还有数年时间”。 

目录

4 个关键建议

四项要求中的第一项是，船上居住的所有住宿空间都应安装互连的烟雾和火灾探测器，这样当一个探测器启动时，就会依次触发其他探测器。

应实施检查程序，核实船东和船舶经营者是否进行巡逻，并确保负责的船员保持清醒。 

除主要出口外，还应为乘客和船员提供逃生途径，最后，应确保紧急出口（包括铺位上方的门和舱口）不受阻塞。

“我们至少从 2013 年起就要求海岸警卫队这样做，但他们却没有这样做， 问题 “该法规要求所有悬挂美国国旗的客船（包括小型客船）的运营商实施安全管理系统（SMS），”霍曼迪说。

“在海上安全方面，SMS 确保遵守现有法规。这是一个确保与安全操作相关的规则和程序到位的过程。它涵盖预防性维护和应急程序，划定指挥链，并规定船员的职责和责任，如巡逻。”

受孕纪念匾（Antandrus）
概念 圣巴巴拉（Antandrus）的纪念匾

“还要多少次？”

国家运输安全委员会 首先向 海岸警卫队 在对 2003 年发生的两起严重渡轮事故进行调查后，该机构于 2012 年为渡轮相关船舶建立了 SMS，并于 XNUMX 年为所有客轮建立了 SMS。 纽约 导致多人死亡和受伤。2010 年，国会要求海岸警卫队要求所有客船都安装 SMS。

“在 2013 年致美国国家运输安全委员会的一封信中，海岸警卫队表示他们正在制定规则，要求实施 SMS，”霍曼迪说。“我们没有听到进一步的消息。”她继续提到同年发生了更多严重事故，2018 年又发生了一次。

“然后在 2019 年， 概念 并造成 34 人死亡。我们还要多少次要求海岸警卫队采取行动？还要有多少人受伤？还要有多少人死亡？国会还需要多少次告诉海岸警卫队采取行动？”她说。

“我们最后一次听到海岸警卫队关于 SMS 的消息是，他们于 2021 年 XNUMX 月发布了拟议规则制定的预先通知，差不多四年前了。下一阶段是拟议规则制定通知，然后是最终规则。 

“我们甚至还没有制定最终规则。这还需要几年的时间。为什么花了这么长时间？距离我们第一次提出建议已经过去了很多年！家人、朋友失去了亲人。这些不仅仅是统计数据。它们不仅仅是数字。这些都是人。他们的生活将永远不一样。”

海岸警卫队的响应

美国海岸警卫队“仍然全力致力于确保所有小型客船乘客的安全”，它表示 网际网路“为了应对这起悲剧以及美国国家运输安全委员会随后提出的安全建议，我们在过去五年中实施了一系列重大的乘客安全改进措施，其直接目的是防止未来发生人员伤亡。”

“这些措施包括增强烟雾探测、紧急逃生路线、消防 训练 要求和流动值班要求。

“此外，海岸警卫队正在积极推进规则制定过程，要求悬挂美国国旗的客船必须采用安全管理系统，这是一项重要的高优先级举措。我们将继续与船舶运营商和其他利益相关者密切合作，确保遵守安全法规并在整个行业推广最佳实践。

“海岸警卫队对这场造成重大人员伤亡的悲剧深感悲痛。我们向受害者及其家人和朋友表示慰问。

“我们的努力仍在继续，我们将继续致力于通过严格监督、改进安全措施以及与合作伙伴和公众的合作来防止未来发生悲剧。”

也在 Divernet 上： 潜水船宿船长被判入狱四年, 潜水船宿船长的重审请求被推翻, 致命船上火灾始于垃圾桶, 概念业主采取行动限制责任

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@ValTaylor7
#askMark 嗨，Mark，我是一名新认证的潜水员，已经潜水 10 次了（全部使用租用的装备），有几次潜水时我的下巴锁住了。如果长时间浮潜，有时也会发生这种情况，所以我想知道这是由于二级头的重量还是不太舒适的咬嘴造成的。如果是咬嘴，我得到了一个适合我的好咬嘴（有什么建议吗？），潜水中心一般会在我租用装备时更换它们吗？感谢您的任何建议
瓦尔
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