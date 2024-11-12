海岸警卫队引导潜水船寻找失踪潜水员

6 月 XNUMX 日，一组六名潜水员中的五人在夏威夷的潜水船上失踪，据留在船上的潜水员称，船长当时无法控制局面。

潜水员们是在距离夏威夷凯以南约一英里处，即瓦胡岛东南端，被一对夫妇乘坐的 13 米游艇发现后获救的 坚守由于无法将这些人安全带上船，他们只好向海岸警卫队报警，海岸警卫队随后告诉船长在哪里可以找到他的客户。

据他们报告，这对夫妇听到了求救声，并发现潜水员在远处紧紧抱在一起。当卡米拉·斯托奇和她的丈夫瑞安开船靠近时，潜水员告诉他们，他们已经从包租的船上漂走了， 亲爱的安妮，大约早了90分钟。

“当时风暴肆虐，风速越来越快，”斯托奇说。“只有一名潜水员情况危急——面色苍白、体温过低、呕吐——所以我们试图先把他救上船。他太没精打采了，身上还带着很重的装备——我曾亲自禁止他们脱下装备。

“我们的下一个选择是使用升降索，但这样做有风险，所以我们决定等待海岸警卫队。”这对夫妇向潜水员抛出了一条吊绳。“我们绕着他们转了 45 分钟，与他们交谈，给他们送水，让他们保持良好的精神状态，”斯托奇说。

与潜水员保持联系

海岸警卫队表示，这对夫妇的紧急呼叫是船只失联的第一份报告，斯托奇说。大约 45 分钟后，一架直升机抵达，随后 亲爱的安妮，并立即接回潜水员。

斯托奇后来与潜水员取得了联系，他说，那位在平衡压力出现问题后选择留在潜水船上的潜水员声称船长未能保持适当的监视，甚至在直升机到达时也需要引起他的注意。

据海岸警卫队称， 亲爱的安妮船长听到后才联系 坚守的援助请求。其中一架直升机被从 测试 飞行途中，飞行员已将潜水员的位置转达给 亲爱的安妮 以便救援人员。目前尚无人员受伤的报告。

此次潜水活动由 Aaron's Dive Shop 组织，这是凯卢阿的一家 PADI 5* IDC，号称是夏威夷最古老的中心，已运营 50 多年。 亲爱的安妮 是执行其大部分日常包租业务的两艘船之一。

亚伦后来向当地媒体透露，他们在最后一刻决定更改潜水地点，但在进行这一更改时并未遵循“书面协议”。

报告称，潜水长在使用安全气囊和在分离期间保持团队团结方面采取了正确措施，并将对这一事件进行审查。 海岸警卫队 并表示正在进行调查。

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