英国水肺教练荣获救援奖

据称，去年，一名英国水肺教练在马耳他 Cirkewwa 岸上潜水点救出了 27 名在波涛汹涌的大海中被困的潜水员，他因此获得了杰出勇敢奖。

英国皇家人道协会铜牌奖章于上周在伦敦哈伯达舍尔大厅举行的颁奖典礼上颁发，该奖项旨在表彰那些冒着生命危险去拯救或试图拯救他人的人。

课程总监 Marcus Kitching-Howe，32 岁，来自北约克郡斯温比，拥有 PADI 5* 教练发展中心 马耳他ABC潜水 位于圣保罗湾城。

26 月 XNUMX 日中午，他刚刚在 肉孜 沉船，他注意到下午的天气预报很糟糕。随着风力突然增强，他发现恶劣的海况使得那些仍在水中的潜水员面临着危险的逃生路线。

生命线

基钦豪将一根 12 米长的绳子绑在扶手上，然后回到水中帮助潜水员自己上来。

海浪让很多人难以到达安全线，但他在水中待了半个小时帮助他们，并警告其他人远离岩石，进入开阔水域，因为在那里救援船接他们更安全。

当他意识到一名潜水员仰面漂浮但没有反应时，他游过去并试图抢救他，但却没能救活这名 45 岁的荷兰男子。

“我很荣幸获得这个奖项，”豪说道。“我只是出于本能，那一天我永远不会忘记，尤其是当时在水中的一名潜水员不幸丧生。”

- 皇家人道协会 1774 年，著名医生威廉·霍斯 (William Hawes) 和托马斯·科根 (Thomas Cogan) 在伦敦创立了该组织，旨在推广复苏技术并奖励那些冒着生命危险去拯救他人的人们。

该协会成立 250 年来，审查了超过 88,000 项提名，并颁发了超过 200,000 个奖项。

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