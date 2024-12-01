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海上故事失踪的英国潜水员身份被确认

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英国跳水运动员塔里克·西纳达和珍妮·考森
仍然失踪：塔里克·西纳达和珍妮·考森

仍有七人下落不明，其中包括英国潜水员 沉没后 海洋故事 船宿 在埃及结婚的两名嫌疑人分别是 36 岁的珍妮·考森 (Jenny Cawson) 和 49 岁的塔里克·西纳达 (Tariq Sinada)，他们是一对来自德文郡的订婚夫妇。

据报道，这两名潜水员曾在泰国、印度尼西亚和菲律宾担任过教练，现在他们一起住在阿什伯顿，担任 IT 顾问。 

沉船事件后获救的另外两名英国潜水员分别是来自伦敦的夫妇科林·沙拉特（65 岁）和萨莉·琼斯（58 岁）。据说，船上有六名乘客和三名船员受了轻伤，他们已被送往马萨阿拉姆的一家医院接受治疗。

科林·沙拉特和莎莉·琼斯
幸存者 Colin Sharratt 和 Sally Jones

海洋故事 船上载有 44 人，其中 14 人为船员。目前已有 XNUMX 人获救，XNUMX 人找到遗体，其中包括船长阿拉·侯赛因 (Alaa Hussein)。

由于海况恶劣，船上的搜索工作本身被描述为危险的，而且也有人质疑在船内搜寻可能的幸存者需要多长时间。 

救援队由埃及海军协调，成员包括其他军方人员、海岸警卫队（海军的一部分）和当地潜水员志愿者。

12 月 25 日凌晨，这艘木壳船沉入水下 30 米，船体的一部分露出水面。然而，直到第二天晚上大约 20 小时后，救援人员才发现并救出被困在船舱中的五名幸存者。他们在寒冷和黑暗中幸存下来，这要归功于 XNUMX 厘米深的气穴。

五名幸存者之一，23 岁 讲师 尤素夫·法拉马维 (Youssef Al-Faramawi) 在试图帮助客人安全时被困，并被他的叔叔卡塔布·法拉马维 (Khattab Al-Faramawi) 救起，卡塔布·法拉马维是该船运营商赫尔格达 Dive Pro Liveaboard 的一名员工。 

尽力帮助客人：Youssef Al-Faramawi
尽力帮助客人：Youssef Al-Faramawi

他告诉记者，用手电筒搜寻这艘四层甲板的船非常有挑战性，包括打开船舱门。

摇晃和倾斜

据称，除英国人外，船上的其他潜水员还来自比利时、中国、芬兰、德国、爱尔兰、波兰、斯洛伐克、西班牙、瑞士和美国。幸存者在马萨阿拉姆接受了必要的医疗救治后，被送往赫尔格达遣返。

与...交谈 镜子一名船员在谈到据称掀翻游轮的巨浪时说道：“我们以前从未见过这样的情况。巨浪突然袭击游轮，导致游轮剧烈摇晃，然后倾覆。我们试图提醒乘客，但时间已经不多了。” 海洋故事 七分钟内沉没。

另一名目击者说，他们“感到船身剧烈倾斜，试图抓住一些稳定的东西，但船很快就倾覆了。我听到船舱里传来尖叫声，但很多人无法出来，因为门都关上了，而且里面都灌满了水。”

然而，海洋学家西蒙·博克索尔 (Simon Boxall) 告诉天空新闻，没有证据表明存在巨浪，并坚持认为当时的风力不足以“形成所谓的 3 至 4 米高的巨浪”。 

红海船宿 Sea Story (红海省)
海上故事（红海省）

尽管埃及气象局在出发前一天发布了恶劣天气和海况警告，但这艘潜水船仍于 24 月 XNUMX 日离开了加利卜港。 

该船原本计划在五天的行程中向南航行，本应于本周末抵达赫尔格达。沉没发生在哈马塔附近的海豚礁附近，红海省迅速解释说，罪魁祸首是“巨浪”。

需要进行调查

“我仍然觉得，这很可能不是海浪导致的翻船，”海洋学家博克索尔坚持说。“我们需要看到调查结果。现在还为时过早，但埃及当局公布的信息仍然非常稀少。”

不幸的是，尽管今年红海发生了五起船宿沉没和火灾事件，但埃及当局并没有定期公布所承诺的调查结果。

最近的另一个损失是船上居住的 海导, 还进行了一次旅行 尽管有天气预警。

今年有两起失事船只是由 专业潜水船宿。 除了 海洋故事今年 42 月，这艘 XNUMX 米长的钢壳游轮“海上传奇”发生火灾，导致一名德国女性独行旅客死亡。

埃及官员只是表示 海洋故事 拥有有效的安全证书，并且据了解没有出现任何技术问题。

一名潜水员本周告诉天空新闻，最近乘坐另一艘 Dive Pro Liveaboard 船（32 米） 海珍珠，暴露了疏散演习的缺失以及他所说的安全标准差。他说他不得不自己去寻找并想办法打开船上的小型紧急舱口。DPL 没有回应置评请求。

这篇文章已修改，删除了 DPL 是 Scuba Scene 船宿运营商的说法。2022 年，该船起火后，DPL 船 Sea Legend 取代了它，而 Sea Legend 本身也在今年起火了。

也在 Divernet 上：  红海一艘船被“巨浪”击沉，仍有 8 人失踪, 红海船上幸存者被找到'， 红海潜水船致命火灾后幸存者发言, 埃及船宿船在南部深处沉没海上诱惑号发生了什么？

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艾尔克·博亚诺夫斯基
艾尔克·博亚诺夫斯基
4小时前

我想澄清的是，Dive Pro Liveaboard 从未参与过 Scuba Scene 的管理。

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