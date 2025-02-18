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潜水员遭遇船只撞击，头部受伤

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西澳水下探险俱乐部潜水船
西澳水下探险俱乐部潜水船

15 月 XNUMX 日，一名澳大利亚潜水员在罗特尼斯岛附近被一艘船撞到，幸运的是他活了下来，但头部留下了一道很深的伤口。

据澳大利亚广播公司报道，来自珀斯的达米安·麦克卡特与西澳大利亚水下探险俱乐部的其他成员一起从停泊的船上潜水到杰克逊岩遗址，并和他下面的另外三名潜水员一起返回水面。 

潜水船的船体上用大字母印有俱乐部的名称，并悬挂着一面显眼的潜水员下潜旗，指示过往船只应保持至少 50 米、最好 100 米的距离。

麦卡特尔称，他感觉“后脑勺传来一声巨响”，但在上升过程中没有听到发动机的声音，只是瞥见船只加速驶向远方。

其他俱乐部成员将麦卡特尔抬上船，对他进行了急救，然后把他送上岸送往医院，他的伤口需要缝针。这名潜水员后来告诉 ABC，肇事逃逸的司机很可能没有意识到撞到了人。

俱乐部船上的旁观者称，肇事船只长 5 米，呈白色，船侧有绿色或灰色条纹，船篷为白色。他们向警方和州交通部报告了此事，交通部已开始调查，并要求知情者提供线索。

目击者估计，当时这艘船距离他们的潜水船只有 20 至 25 米，而且行驶速度“太快”，潜水员“距离死亡仅几英寸”。

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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
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13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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