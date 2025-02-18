潜水员遭遇船只撞击，头部受伤

15 月 XNUMX 日，一名澳大利亚潜水员在罗特尼斯岛附近被一艘船撞到，幸运的是他活了下来，但头部留下了一道很深的伤口。

据澳大利亚广播公司报道，来自珀斯的达米安·麦克卡特与西澳大利亚水下探险俱乐部的其他成员一起从停泊的船上潜水到杰克逊岩遗址，并和他下面的另外三名潜水员一起返回水面。

潜水船的船体上用大字母印有俱乐部的名称，并悬挂着一面显眼的潜水员下潜旗，指示过往船只应保持至少 50 米、最好 100 米的距离。

麦卡特尔称，他感觉“后脑勺传来一声巨响”，但在上升过程中没有听到发动机的声音，只是瞥见船只加速驶向远方。

其他俱乐部成员将麦卡特尔抬上船，对他进行了急救，然后把他送上岸送往医院，他的伤口需要缝针。这名潜水员后来告诉 ABC，肇事逃逸的司机很可能没有意识到撞到了人。

俱乐部船上的旁观者称，肇事船只长 5 米，呈白色，船侧有绿色或灰色条纹，船篷为白色。他们向警方和州交通部报告了此事，交通部已开始调查，并要求知情者提供线索。

目击者估计，当时这艘船距离他们的潜水船只有 20 至 25 米，而且行驶速度“太快”，潜水员“距离死亡仅几英寸”。

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