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MAIB 警告“谨慎选择红海潜水船”

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改装中的 Sea Story（Ali Aref / Dive Pro Liveaboard）
改装中的 Sea Story（Ali Aref / Dive Pro Liveaboard）

危险的改装、安全设备有缺陷或缺失、逃生路线被堵塞以及跳过简报——这些都是在过去五年中发生的 16 起红海潜水船事故中反复出现的问题，导致包括英国公民在内的多人死亡。 

现在英国的 海上事故调查科 （MAIB）已就其 12 月致埃及当局的信函做出跟进 表达担忧 发布安全公告，告知所有考虑乘坐红海潜水船的游客船上居住的安全知识 节日.

MAIB 特别关注了过去 20 个月发生的三起事件，涉及 卡尔顿皇后酒店, 倾覆了 2023 年 XNUMX 月，在赫尔格达附近发生一起枪击事件，造成数人受伤，其中包括英国公民； 飓风, 着火了 同年 6 月，该船被遗弃在埃尔芬斯通礁附近，船上有三名英国乘客遇难；去年 11 月， 海上故事， 失败了 在加利卜港南部发现四具尸体，另有七人失踪，其中包括一对英国夫妇，据推测已经死亡。 

该部门表示，他们发现的主要安全问题是船只结构不良，而且经常进行大幅改装或扩建，导致一些船只变得不稳定。

改造前后的 Sea Story（Ali Aref / Dive Pro Liveaboard）
海上故事修改和扩展前后对比（Ali Aref / Dive Pro Liveaboard）

该部门表示，救生设备存在缺陷、过时，有些甚至丢失。火灾发生的地方，火势迅速蔓延，表明建筑物防火措施不力，火灾探测系统和灭火器等设备丢失或存在缺陷。

紧急逃生路线是通过可上锁的门，没有应急照明，也没有标记，而对乘客的安全简报要么质量很差，要么根本没有。船员似乎训练不足，不熟悉他们的船只。

MAIB 安全公告指出，船宿假期通常通过“发布的评级和评论”进行营销 在线 这些方法不一定准确，也不能保证安全标准”。

至关重要的是，它还担心，一些客人在抵达埃及时发现自己换乘了另一艘船，而不是他们预订的那艘船，“这让他们试图 节日 在安全的船上”。 

卡尔顿女王号（卡尔顿舰队红海）
卡尔顿女王号，后来沉没（卡尔顿舰队红海）

2024 年下半年报告的其他事件 网际网路 涉及到 努兰, 着火了 十一月; 海导, 沉没 十月；以及 飞鱼, 撞上礁石 在6月。 

给潜水员的建议

MAIB 建议潜在客人仅通过能够提供安全标准保证的知名供应商预订船上住宿假期。 

登船后，潜水员应要求船员在出发前提供详尽的安全简报。简报应包括紧急出口和警告信号、集合地点、安全设备的位置和使用以及弃船程序。

飓风着火（法兹·塔梅尔）
飓风着火（法兹·塔梅尔）

英国海上调查局海事事故首席调查员安德鲁·莫尔 (Andrew Moll) 表示：“虽然英国海上调查局无权调查在其他沿海国家领海内航行的非英国国旗船舶的事故，但我们已向相关部门通报了我们的国家利益，并愿意为他们进行的任何安全调查提供一切协助。” 

英国是埃及对这些事件的安全调查的重大利益相关国，莫尔 12 月致埃及政府的信函中称， 埃及海事安全局 （欧洲机械工程学会）。 

海上调查局警告称，红海潜水船“不太可能按照英国同类船只的标准建造、维护、装备和运营”，并敦促“在选择船只时要格外小心”。 安全公告 可以在其网站上找到。

也在 Divernet 上： 胁迫行为 海洋故事 据 BBC 报道，潜水员幸存者。 “我们的潜水船沉没了：现在怎么办？”, 红海船宿在 Abu Nuhas 沉没, 飓风潜水员死亡——以及另一起船宿事件

最近更新 水肺潜水员杂志的播客片段
本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。 https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/ https://divernet.com/photography/photographers/underwater-model-shoots-just-went-into-deco/ https://divernet.com/scuba-news/wrecks/latest-shipwreck-discovery-dives-raise-questions/ https://divernet.com/scuba-news/freediving/female-freediver-steps-up-for-absolute-record-walk/ https://divernet.com/scuba-news/malaysian-dive-resort-has-licence-revoked/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备： https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和https://www.mikesdivestore.com 提供所有必备装备。请考虑使用上面的会员链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

本周播客中，有一篇关于红海当局在 Sea Story 号沉没事件后所作的严厉报道。有几项新纪录，包括在 50 米处拍摄照片和水下步行距离纪录。马来西亚一家潜水度假村的执照已被政府正式吊销。

https://divernet.com/scuba-news/health-safety/efforts-to-coerce-sea-story-diver-survivors-reported-by-bbc/
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