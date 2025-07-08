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巴哈马警方在快艇肇事逃逸后逮捕两名 

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布伦特·斯劳与妻子惠特尼、女儿莱拉和艾玛
布伦特·斯劳与妻子惠特尼、女儿莱拉和艾玛

巴哈马警方逮捕了两名分别为55岁和21岁的当地男子，他们涉嫌于30月XNUMX日发生的一起撞船逃逸事件，导致浮潜爱好者布伦特·斯劳（Brent Slough）受重伤。这两名男子正在接受讯问，并面临因疏忽造成严重伤害的指控。  

这位 42 岁的前美国陆军游骑兵与家人一起度假，在埃克苏马群岛最大的岛屿大埃克苏马岛的塔尔湾海滩距离海岸仅 6 米的浅水中浮潜。

据目击者称，这艘船是一艘6米长的白色波士顿捕鲸船型快艇，其螺旋桨击中了他的腿部后侧，造成重伤。尽管他大声呼救，但据报道，至少有一名船上人员在快艇加速驶离前回头看了一眼。

斯劳被从水里救了出来，海滩上的人们用毛巾止住了大量的血，但是由于没有急救人员赶到，他只能被一辆皮卡车送到当地一家诊所。

巴哈马群岛的焦油湾海滩（谷歌地球）
焦油湾海滩（谷歌地球）

随后，他被空运到佛罗里达州迈阿密，在那里接受了长达四个小时的手术，并继续接受重症监护。

斯劳的妻子惠特尼形容他“很幸运还活着”。 一个 GoFundMe 发起了 90,000 美元的募捐呼吁，以支付紧急医疗费用，目前这笔款项已基本到位。 

“护理不足”

呼吁中提到，斯劳一家在等待空运期间“在埃克苏马和拿骚经历了一天的护理不足”，以及满足斯劳即将到来的医疗需求并将他送回德克萨斯州的挑战。

一名目击者告诉巴哈马报纸 论坛 当他从海滩向警察打电话时，警察却要求他直接联系当地的医疗机构。

直到 45 至 60 分钟后，预期的救护车或护理人员仍未到达，海滩上的人们才从这家人所住房屋的看护人那里借了一辆皮卡车，将他送往医院。 

这起事件在社交媒体上引发了埃克苏马岛居民的批评，他们质疑当地缺乏紧急医疗服务，以及对游泳者免受船只撞击的保护措施。巴哈马海事法通常禁止船只在人口稠密或游泳区域距离海岸60米范围内高速行驶。

也在 Divernet 上： 台湾渔船螺旋桨砸伤潜水员, 肇事逃逸导致潜水员腿部受伤, 女孩家人希望了解马尔代夫浮潜死亡事件的真相, 道具在鲸鲨之旅中杀死女学生

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