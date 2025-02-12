另一头座头鲸在斯凯岛附近获释

在英国潜水员海上生命救援 (BDMLR) 行动五天后 解开一头座头鲸 两名来自苏格兰岛屿的渔民利用斯凯岛附近的养鱼场绳索，成功救出了另一头陷入类似困境的座头鲸。

9 月 XNUMX 日，这些人正在缠住地点南部捕鱼时，听说有人发现这只鲸鱼的尾巴上缠着一根连接着鱼篓渔具的浮绳。

展示价值 测试 他们收到了 苏格兰纠缠联盟 (SEA) 几年前，人们用鱼篓拖着鲸鱼，减轻鲸鱼的重量，只需轻轻一砍就能完成救援。

SEA 于 2018 年成立，旨在应对苏格兰海域海洋动物纠缠报告的增多，它是一个由六个机构组成的合作组织，旨在与近海渔业合作提供协调的监测和参与计划。

战略环境评估 (SEA) 试验

由于浮力大，捕获鲸鱼的鱼篓绳在水中形成了一个圈，但 SEA 一直在与鱼篓渔民联系，尝试使用其他沉没绳。这种绳子会平放在海床上，因此对鲸类动物的危险性较小。

BDDMLR 上午 9.45 点 XNUMX 分，救援队接到了有关鲸鱼缠绕的电话，并再次派出大型鲸鱼解救小组，放弃了 测试 该计划位于拉格斯附近 370 公里以南，并出发提供帮助。

当听说渔民们为他们解决了麻烦后，救援队于下午 2.30 点 XNUMX 分停止了救援。

“尽管这种情况有好的结果，但我们始终建议致电 BDMLR 报告纠缠情况，因为事情可能会出错，而且确实会出错，”该组织表示。“我们真诚感谢当地 BDMLR 医务人员和无人机操作员以及提供船只和支持的当地养鱼场。”

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