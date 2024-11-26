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红海一艘船被“巨浪”击沉，仍有 8 人失踪

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红海船宿 Sea Story (红海省)
海上故事（红海省）

红海潜水船宿沉没后，包括两名英国人在内的八人仍然失踪 海洋故事 昨天（25月XNUMX日）。据报道，迄今为止已找到四具尸体。

这艘长 44 米的游轮载有 45 人，其中 31 人为游客，其余为埃及船员。 该事件被 上午 5.30:XNUMX 左右，正如之前报道的那样 网际网路。这艘船从马萨阿拉姆北部的加利布港出发，开始为期五天的航行，向南驶往弗里浅滩地区。后来它又向北折返，抵达赫尔格达。 

沉船事件的幸存者在马萨阿拉姆和哈马塔之间的 Wadi el-Gemal 保护区附近被发现，其中最急需治疗的幸存者已被空运到医院，其他人则被埃及海军护卫舰接走并送往赫尔格达。

此次搜索行动由海军基地控制中心协调，埃及武装部队各军种参与。

计划行程

尽管埃及气象局于 24 月 25 日和 XNUMX 日警告不要进行海上活动，因为海浪较大，这艘四层甲板、木质船体船仍按计划航行——尽管在赫尔格达注册的 Dive Pro Liveaboard 海洋故事否认自己承担了任何不当风险。 

预计，这一事件将产生一个高达 4 米的巨浪，冲击船只侧面，导致船只在大约 XNUMX 分钟内倾覆，而部分乘客可能仍留在船舱中。

据信，仍有一名芬兰公民和四名船员失踪 海洋故事以及两位英国客人。 红海省 据称，该船还载有持美国、比利时、中国、德国、爱尔兰、波兰、斯洛伐克、西班牙和瑞士护照的潜水员。 

海洋传奇

Dive Pro Liveaboards 还运营红海船只 海洋传奇, 提利斯珊瑚梦今年 42 月，这艘 XNUMX 米钢壳 海洋传奇 着火了 在从赫尔格达到往兄弟会代达罗斯和埃尔芬斯通的为期一周的旅行中，导致一名德国女性独行旅客死亡。

十月底，另一艘红海船宿， 海导, 在包船航行中沉没 船长似乎无视恶劣天气警告，导致船只被迫离开哈马塔。船上 18 名潜水员和船员逃生，但大多数人失去了财物，并不得不在小船上漂流了大约 XNUMX 个小时才获救。

网际网路 已联系 Dive Pro Liveaboard 就此事发表评论。


也在 Divernet 上： “我们的潜水船宿船倾覆了：现在该怎么办？”, 埃及船宿沉没在南部深处, 海上诱拐事件发生了什么？

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