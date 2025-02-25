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因呼吸管死亡而提起 5 万美元诉讼

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关岛杜梦湾发生一起浮潜死亡事件，引发诉讼（斯科特·卡梅伦）
关岛杜梦湾（斯科特·卡梅伦）

一个韩国家庭对关岛一家度假村提起了非正常死亡诉讼，指控其疏忽导致 70 岁的 Young Jae Chung 在 2023 年的一次“浮潜课程”中死亡。他的亲属要求赔偿总计 4,806,900 美元（约合 382,000,​​XNUMX 英镑）。

去年 18 月 XNUMX 日，郑义宣携妻子金恩静、儿子金柱亨及两个年幼的孙子前往美国属地关岛庆祝生日。

据一份报告称，他们住在杜梦湾的太平洋岛屿俱乐部 (PIC)，该俱乐部由 PHR Ken Micronesia Inc 管理。 太平洋日报.

浮潜课程由 PIC 主持， 讲师报告中未透露姓名的一名男子带着一家人去海滩潜水。根据诉讼，他没有询问学生们之前的浮潜经历、身体健康状况或海里的舒适程度。

据称没有试图 测试 学生们在被引导进入珊瑚礁上方的深水区之前，必须正确使用呼吸管，而这被称为“极快的速度”。 讲师 据说没有评估个人继续前进时的进步或舒适度。

努力跟上

钟先生和他的妻子一直在努力跟上，而钟先生的 面膜 据说已经装满了水。金正恩据说观察到了 讲师 却没有注意到，她的丈夫已经面朝下躺了很长时间。 

她叫了儿子，儿子看到钟先生一动不动地漂浮在水面上，意识到出了问题。他一边喊救命，一边把父亲抱向岸边。

花了 讲师 据家人称，他花了 2-3 分钟的时间跟随他们上岸，然后他似乎试图进行心肺复苏，但没有先夺走 Chung 的生命。夹克。目前尚不清楚所有学生是否都穿着救生衣。

据称，PIC 救生员在警报响起后花了五分钟时间才到达现场。他们已经将 Chung 的救生圈移走。夹克 在使用除颤器和进行心肺复苏之前。 

钟先生被送往关岛纪念医院后被宣布死亡，其家人不得不支付超过 6,900 美元的急救费用。

夏威夷行动

该家庭目前要求赔偿 2 万美元非正常死亡赔偿金、1 万美元的妻子抚养费损失赔偿金、300,000 万美元的两个儿子抚养费损失赔偿金以及 300,000 万美元的现场四名亲属精神损害赔偿金。该诉讼于 关岛地方法院 在18月。

去年，另一起与浮潜有关的法律诉讼也已提起，目前尚未解决。帕特里夏·约翰逊指责费尔蒙凯亚拉尼度假村、夏威夷旅游局和夏威夷游客及会议局疏忽大意，原因是她的丈夫雷 浮潜后死亡 据报道，在毛伊岛的威雷亚海滩 网际网路 当时。

验尸官认定雷·约翰逊的死亡是溺水，但他的妻子坚持认为他的死亡是由一种浸入性肺水肿 (IPO) 引起的，而且他们并未被告知这种病症的风险。

也在 Divernet 上： Snorkeller遗孀因缺乏首次公开募股警告而提起诉讼, 为什么浮潜者应该认真对待死亡调查, 英国验尸官首次对浮潜者进行首次公开​​募股 (IPO) 判决, 一个国家机构因浮潜者死亡而对另一个机构处以罚款

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18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
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00：00简介
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