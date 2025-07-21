韩国三名潜水员“同时昏倒”

昨天早上（30 月 20 日），三名使用水面供气的商业潜水员在韩国港口水域被打捞上来，当时他们已经昏迷不醒，其中两人死亡，第三人据称情况危急。

潜水员们从早上八点开始就一直在清理停泊在昌原市釜山新港的一艘集装箱船船体上的藤壶。

昌原海岸警卫队 上午 11.43 点 XNUMX 分，海警和医护人员接到紧急报警，赶到现场后发现，潜水员已被救出水面，但仍然昏迷，正在接受心脏骤停治疗。

他们随后被送往医院，其中两名潜水员被宣布死亡。他们曾在集装箱船东签约的一家潜水公司工作。

据目击者称，潜水员当时全部失去意识。海岸警卫队向当地媒体表示，问题可能出在连接供气装置的软管上，也可能出在供气装置本身上。警员们正在对潜水员进行问询，并检查相关设备和闭路电视录像。

同一天，一名50多岁的休闲潜水员在西班牙马略卡岛埃尔托罗地区死亡。据报道，该男子下午1.30点XNUMX分左右潜水后重返船只后不久，因心脏骤停而昏倒。

该船停泊在圣蓬萨游艇俱乐部，急救人员试图抢救该男子，但未能成功。国民警卫队潜水员随后前往潜水地点进行调查。

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