两名俄罗斯潜水员在菲律宾失散后死亡

昨天（27 月 XNUMX 日），两名俄罗斯潜水员在菲律宾被强流卷走后死亡。新闻报道称，其中一名男子随后遭到“鲨鱼袭击”，这似乎与他死后所受的伤害有关。

此次致命事故发生在维尔德岛附近，该岛位于八打雁和波多格莱拉之间的海峡。潜水员当时正在探索该岛东南部 Pulong Bato 的一个地点。

菲律宾海岸警卫队确认遇难者为 29 岁的 Ilia Peregudin 和 39 岁的 Maksim Melekhov。他们的潜水船 海洋骑士 从 Deluna 潜水中心出发的潜水员于上午 9.30:1 离开 Puerto Galera，并于下午 XNUMX 点左右到达 Pulong Bato 地点。

将潜水员 Ilia Peregudin 的遗体运上岸（PCG）

下午 1 点左右，这些人与另外两名家庭成员——57 岁的 Eduard Peregudin 和他 18 岁的儿子 Timofei——以及一名潜水长一起开始了第二次潜水。

潜水大约半小时后，据报道，强大的水流突然将伊利亚·佩雷古丁和梅列霍夫带离了团队的其他成员。其他三名潜水员设法浮出水面并回到船上发出警报。

八打雁海岸警卫队展开搜救行动，据悉幸存的潜水员没有受伤。

海岸警卫队在工作 (PCG)

下午 2 点左右，波多格尼拉 Arkipelago 潜水及海滩度假村的潜水员发现梅列霍夫昏迷不醒，并把他用快艇送往八打雁市的一家医疗中心，但他在抵达医院后于 3.20 点 XNUMX 分被宣布死亡。

下午 6 点前不久，海岸警卫队在该岛近海发现了佩雷古丁的尸体，他的双臂失踪。

八打雁海岸警卫队司令官艾尔兰德·拉皮坦上尉后来解释说，当救援人员发现佩雷古丁时，“他正被鲨鱼拖着”。据说附近看到了很多鲨鱼。

波多格莱拉 (PCG) 潜水中心的调查人员

拉皮坦上尉还表示，尸体已在当地殡仪馆处理完毕，并未经任何处理就被送回亲属手中。 抛尸 考试。

这使得人们无法确认佩雷古丁在遭遇鲨鱼时是否已经死亡，还是被鲨鱼杀死——这在菲律宾是非常罕见的事件。在过去的 11 年里，菲律宾只记录了 65 次遭遇鲨鱼事件，其中只有 XNUMX 起死亡事件。

然而，本 菲律宾海岸警卫队 随后，向潜水员和潜水操作员发出警告，“要加强警惕，遵守严格的安全规程，特别是在水流湍急和海洋生物活跃的地区”。

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