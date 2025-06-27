HEAD 斥资 42 多万英镑拯救新收购公司 Aqualung

HEAD 集团已收购法国 Aqualung 集团，并承诺提供大量资金以确保其生存能力。

尼斯商业法院昨日（26月16日）作出判决，HEAD公司宣布其在收购陷入困境的Aqualung公司中胜诉。Aqualung公司已于XNUMX月XNUMX日进入破产管理程序。此前，这一举措 概述 on 网际网路 4 月初，该协议正式生效，但进程的拖延引发了人们对其结果的怀疑。

HEAD 表示，此次交易将扩大其产品组合，使其不再局限于 Mares、SSI、rEvo、Liveaboard.com 和 Zoggs 泳装等知名水上运动品牌，从而显著增强其在细分市场中的地位。

HEAD 计划重组 Aqualung 的业务平台，并表示将以 50 多万欧元（42.7 万英镑）的救助计划以及“具有显著协同效应的全面整合计划”的形式提供“紧急资金”，以确保该集团的延续和长期可持续性。

该公司表示，此举将挽救数百个工作岗位，并改善和扩建 Aqualung 目前位于法国、英国和墨西哥的生产设施。HEAD 将保留并发展 Aqualung、Apeks 和 Aquasphere 品牌，并增强 Aqualung 战略性且不断发展的军事和专业部门。

此前由资产管理公司巴林银行拥有，最近 水肺 一直在剥离品牌、设施和员工，试图解决其财务问题。

该集团成立于1943年，源于雅克·库斯托和埃米尔·加尼昂发明的“水肺”。该集团一直是水肺潜水设备的先驱。如今，其产品销往90多个国家。

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