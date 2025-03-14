绿鳍国家研讨会制定可持续海洋旅游计划路线图

绿色鳍是潜水和浮潜的全球环境标准，旨在为印度尼西亚的蓝色经济做出贡献。一场以“通过实施绿色鳍倡议推动印度尼西亚的可持续潜水和浮潜产业”为主题的全国研讨会，激发了通过海洋旅游保护该国海洋生态系统的合作努力。

珊瑚礁世界基金会， 环境规划署东亚海洋协调机构 （COBSEA）和 珊瑚三角中心 （CTC）于 18 年 19 月 2025 日至 XNUMX 日在印度尼西亚雅加达 Aryaduta Menteng 举办了绿鳍全国研讨会。这次重要活动得到了 IUCN（国际自然保护联盟）通过蓝色自然资本融资基金（BNCFF）的支持，汇集了来自印度尼西亚政府、海洋旅游业、保护组织和全球绿鳍网络的主要利益相关者，以制定加强印度尼西亚绿鳍倡议的路线图，并探索其长期实施的可持续融资机制。

来自印度尼西亚海洋事务和渔业部、旅游和创意经济部等五个部委的参与者与当地 MPA 管理机构、潜水经营者和国际专家合作，为更加环保的海洋旅游业制定了发展路线图。

雅加达绿鳍全国研讨会

这个多元化的小组进行了专题讨论和战略规划，解决了“绿鳍”实施的关键方面，并探讨了将其融入国家海洋保护工作的机会。

“我们讨论的不仅仅是可持续性”，珊瑚礁世界基金会运营总监 JJ Harvey 说道。“我们正在制定切实可行的行动路线图。本次研讨会的活力和合作确实令人鼓舞，为印度尼西亚潜水行业真正的、可衡量的变革奠定了基础，充分释放了其海洋旅游业的潜力，同时确保了其珊瑚礁未来的健康。”

珊瑚礁旅游中心执行董事里利·乔哈尼 (Rili Djohani) 表示：“珊瑚三角区作为全球海洋生物多样性的中心，需要印尼的领导，通过强有力的珊瑚礁保护和可持续的旅游实践来应对威胁。”

“扩大‘绿鳍’项目和加强培训力度，是确保公平分享利益和长期保护我们独特海洋资源影响的关键步骤。”

雅加达绿鳍全国研讨会

联合国环境规划署 COBSEA 协调员马赫什·普拉丹 (Mahesh Pradhan) 表示：“可持续蓝色经济是 COBSEA 在海洋和沿海生态系统方面工作的重中之重。”

“确保印度尼西亚和东亚海域海洋生态旅游的可持续性实践将进一步巩固具体的保护工作，同时也使当地社区受益。

“COBSEA 很荣幸能够支持‘绿鳍’倡议，该倡议于 20 多年前在泰国发起，现已发展成为一项重要的全球运动。”

研讨会期间的主要讨论和探索包括：

将绿鳍与国家政策和国际承诺相结合，包括印度尼西亚2030/45 MPA愿景、国家生物多样性行动计划（NBSAP）和全球生物多样性框架等国际承诺。

探索在印度尼西亚实施“绿鳍”的全面路线图，概述潜在步骤、时间表和财务策略。

讨论多种融资机制，包括公私合作伙伴关系、混合融资模式以及与现有计划的整合，以确保绿鳍的长期财务可持续性。

强调加强政府机构、私营部门和保护组织之间的合作。

高度重视包容性，包括性别包容方法和对小型企业的支持。

雅加达绿鳍全国研讨会

研讨会强调了印度尼西亚在海洋保护区潜水方面的全球领先地位，70% 的潜水活动发生在海洋保护区内。讨论强调需要解决收入流失和高实施成本等挑战，同时利用机会将绿鳍融入现有政府举措，例如海洋事务和渔业部的蓝色经济战略和旅游部的可持续旅游计划。

与会者还进行了学习交流，分享菲律宾、马来西亚、日本和泰国等国家的最佳实践，重点是开发可持续的融资模式和提高评估员的能力。

本次研讨会的成果将加强印度尼西亚绿鳍组织，并产生更广泛的全球影响，推动全球可持续海洋旅游。

如需了解您的组织如何为“绿鳍”的全球扩张做出贡献，请联系： 邮箱：info@greenfins.net.