Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！

之前没有自由潜水经验，但有兴趣学习一口气潜水吗？无论您已经是水肺潜水员还是非潜水员，都有机会获得自由潜水员资格，同时享受埃及红海全额资助的旅行。

这款 NoTanx Zero2Hero 2025 这项针对新手自由潜水员的比赛由英国旅行社 Oonasdivers 赞助，获胜者将获得今年 11 月前往埃及南部 Marsa Shagra 生态村的免费旅行，其他奖品尚未公布。

12 名候选人将受邀于 2 月底在伦敦与 NoTanx 自由潜水俱乐部创始人兼教练世界纪录保持者马库斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 及其团队一起训练。

他们将学习建立意识和放松的技巧，并参加旨在挑战他们的适应能力的游戏和练习，同时评估他们的进步，重点关注成长和适应能力。

在第二阶段，五名入围决赛的选手将继续在室内游泳池参加静态闭气训练。 潜水表演 1 月 2/XNUMX 日的周末，在考文垂附近的 NAEC 举行。周六将进行辅导课程，总决赛将于周日举行。

获胜者的选出不仅基于最长的屏气时间，还基于自我意识、安全、放松和享受——NoTanx 俱乐部的核心价值。

在沙滩上

除了学习自由潜水之外，获胜者的奖励还将是在埃及度过七天，住在海滩上的豪华帐篷里，门口就是珊瑚礁，每天在珊瑚礁和沉船上潜水两到三次，以磨练他们的技能。

其中包括盖特威克和马萨阿拉姆之间的往返航班、瑜伽和理论课程以及所有餐食。

NoTanx 成立于 1999 年，并继续开发 NT 训练系统。该公司表示，已向 2,000 多人介绍了屏气潜水，派出 14 名成员参加世界锦标赛，创下了 14 项英国纪录，并在萨里、布莱顿、科尔切斯特和伦敦设有分支机构。

您可以查看 Zero2Hero 比赛的完整详情以及 注册成为参赛者 在俱乐部网站上——主要要求是你应该是自由潜水的新手。

也在 Divernet 上： 世界上最好的自由潜水, 无需走远即可获得免费, 开口, 第一批自由潜水员参观“大逃亡”潜水艇