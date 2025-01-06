赠送订阅
每月 3 英镑即可移除广告
登录

Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！

在 Google 新闻上关注我们
订阅我们的每周通讯
NoTanx Zero2Hero 自由潜水比赛
NoTanx Zero2Hero 自由潜水比赛

之前没有自由潜水经验，但有兴趣学习一口气潜水吗？无论您已经是水肺潜水员还是非潜水员，都有机会获得自由潜水员资格，同时享受埃及红海全额资助的旅行。

这款 NoTanx Zero2Hero 2025 这项针对新手自由潜水员的比赛由英国旅行社 Oonasdivers 赞助，获胜者将获得今年 11 月前往埃及南部 Marsa Shagra 生态村的免费旅行，其他奖品尚未公布。

12 名候选人将受邀于 2 月底在伦敦与 NoTanx 自由潜水俱乐部创始人兼教练世界纪录保持者马库斯·格雷特伍德 (Marcus Greatwood) 及其团队一起训练。

他们将学习建立意识和放松的技巧，并参加旨在挑战他们的适应能力的游戏和练习，同时评估他们的进步，重点关注成长和适应能力。

在第二阶段，五名入围决赛的选手将继续在室内游泳池参加静态闭气训练。 潜水表演 1 月 2/XNUMX 日的周末，在考文垂附近的 NAEC 举行。周六将进行辅导课程，总决赛将于周日举行。

获胜者的选出不仅基于最长的屏气时间，还基于自我意识、安全、放松和享受——NoTanx 俱乐部的核心价值。 

在沙滩上

除了学习自由潜水之外，获胜者的奖励还将是在埃及度过七天，住在海滩上的豪华帐篷里，门口就是珊瑚礁，每天在珊瑚礁和沉船上潜水两到三次，以磨练他们的技能。

其中包括盖特威克和马萨阿拉姆之间的往返航班、瑜伽和理论课程以及所有餐食。

NoTanx 成立于 1999 年，并继续开发 NT 训练系统。该公司表示，已向 2,000 多人介绍了屏气潜水，派出 14 名成员参加世界锦标赛，创下了 14 项英国纪录，并在萨里、布莱顿、科尔切斯特和伦敦设有分支机构。 

您可以查看 Zero2Hero 比赛的完整详情以及 注册成为参赛者 在俱乐部网站上——主要要求是你应该是自由潜水的新手。

也在 Divernet 上： 世界上最好的自由潜水, 无需走远即可获得免费, 开口, 第一批自由潜水员参观“大逃亡”潜水艇

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

体验水下探索领域的首创产品 Freebreathe。这是一款个人便携式浮潜设备，通过您身体运动的力量，您可以在水下 15 英尺深处获得无限量的空气供应。
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5GMzY4RDIwMjU1MkMwOTRB

#DEMA 的 Freebreathe 水下浸入式背包

Scuba.com 会员链接：https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。 本视频中的信息并非旨在也不暗示替代专业的 SCUBA 培训。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息，仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训。 00:00 简介 01:20 Scuba.com 02:20 穿入凸轮带 04:15 弓形索 06:42 拆卸脚蹼带 08:19 滑动导线 10:16 后拉链 12:56 折叠调节器 14:26 湿颈

Scuba.com 附属链接：
https://www.scubadivermag.com/affiliate/ktsa

#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join
装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的水肺潜水培训。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训。
00：00简介
01:20 潜水网
02:20 穿线凸轮带
04:15 船首缆绳
06:42 拆除脚蹼
08:19 滑动领先
10:16 背部拉链
12:56 折叠规则
14:26 湿脖子

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS5FN0MwOEIwNDJFMDI5RDhB

潜水员遇到的更多问题 w/@scubacom #scuba #tips #howto

Divolk 水下直播智能手机外壳 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER： https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

Divolk 水下直播智能手机外壳
#水肺 #scubadiving #scubadiver

成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join

装备购买：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear

-------------------------------------------------- ---------------------------------
我们的网站

网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论
网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告
网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀
网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 用于我们品牌内的广告
-------------------------------------------------- ---------------------------------
在社交媒体上关注我们

脸书：https://www.facebook.com/scubadivermag
推特：https://twitter.com/scubadivermag
Instagram：https://www.instagram.com/scubadivermagazine

我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有装备必需品。考虑使用上面的联属链接来支持该频道。

本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4yQUYyOTAwNjkwNDE5QjlE

Divolk 在#DEMA 推出水下直播智能手机外壳

订阅

让我们保持联系！

获取所有 Divernet 新闻和文章的每周综述 潜水面具
我们不是垃圾邮件！ 阅读我们的 私隐政策 获取更多信息。

订阅
通知
客人

0 评论
最投票
最新 最老的
内联反馈
查看所有评论
最新评论
唐·W: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
丹尼尔·菲尔普斯: 潜水员计划出售 448 件古代文物
史蒂夫芬顿: 潜水教练吃了罪证确凿的 SD 卡
彼得: 哈尔·沃茨：斯库巴先生的逝世
奈杰尔: 英国对红海潜水船安全表示“严重关切”
最新资讯
Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！ Zero2Hero：赢取红海自由潜水之旅！
雇主未能检查潜水员的健康状况 雇主未能检查潜水员的健康状况
虎鲸幼崽死亡的安慰 – 但对 J35 来说并非如此 虎鲸幼崽死亡的安慰 – 但对 J35 来说并非如此
潜水员盗取都铎王朝枪支导致英国和爱尔兰关系紧张 潜水员盗取都铎王朝枪支导致英国和爱尔兰关系紧张
八名潜水员在帕劳经历 30 小时漂流 八名潜水员在帕劳经历 30 小时漂流
环境保护主义者潜水员坎宁安荣获 MBE 勋章 环境保护主义者潜水员坎宁安荣获 MBE 勋章
关注我们.
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
本网站上未注明出处的图片版权归摄影师所有。
联系潜水员杂志 了解详情。
Facebook X-推特 Instagram Youtube 线
版权所有2025年 洛克传媒有限公司 版权所有。
赠送订阅
每月 3 英镑订阅