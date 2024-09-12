打破世界纪录——在温暖的管道中潜水至 45 米

最深水下模特摄影的世界纪录似乎将再次易主——拍摄地点将转移到室内，拍摄深度也将降低至 45 米以上。

最新的竞标可能并不具备 2021 年催生“DUMP”纪录的最初寒冷开放水域潜水精神，但根据吉尼斯世界纪录 (GWR) 的说法，拍摄在波兰的一个封闭设施中进行，在那里你潜得越深，水就会变得越温暖，这并不是进入的障碍。

2021 年，在加拿大休伦湖，加拿大摄影师 Steve Haining 拍摄了水下时尚照片，旨在表彰 GWR 的杰出成就。 6米深的沉船据报道 网际网路.

海宁 建立在壮举之上 2023 年，模特 Mareesha Klups 在 30 米深的沉船上进行了实验， 这项纪录被宣称 去年年底，智利摄影师 Pia Oyarzún 和加拿大模特 Kim Bruneau 在气候较为温暖的巴哈马群岛一处 40 米长的拍摄场地拍摄了这张照片。

今年 45.4 月下旬，欧洲最深的人工潜水设施华沙 Deepspot 在 34 米深处举行了一场名为“深海之翼”的活动。圆柱形轴杆底部的水温可达 XNUMX°C。

服装更换：翅膀时间（Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer）

这次摄影师是比利时退役军人潜水员菲利普·布洛马特 (Filip Blommaert)，他经营水下模特/时尚摄影 商业 狐猴视觉 并且“始终追求新想法、迎接新挑战”。

寻找世界纪录

在最近一次前往菲律宾拍摄世界冠军自由潜水员 Alessia Zecchini 的旅途中，Blommaert 遇到了奥地利自由潜水员 Christin Gerstorfer。她保持着 AIDA 国家女子恒重潜水记录 鳍 （46米）和双鳍 （60 米），但当她告诉布洛马特，她真正想要的是创造世界纪录时，他有解决方案。

在波兰，Deepspot 派出了安全潜水员团队，化妆师 Marike De Meester 则随时待命，为 Blommaert 的模特 Gerstorfer 打扮。自由潜水员每次穿着不同的服装进行两次设置和两次射击潜水，这花费了工作人员大约一个小时的泳池时间。

Gerstorfer 的潜水装置是加重的，她不需要依靠水肺供给，而是会潜入水中，每次摆好姿势一分钟，然后借助潜水压力表游回水面。然而，一个意想不到的问题是，她的纸板“深海之翼”出乎意料地浮力大，而且最终易碎。

拍摄已经拍摄、记录并被见证，现在需要得到 全球水利吉尼斯世界纪录告诉记者：“对于‘最深水下模特摄影’这一纪录，其中一条指导原则规定‘不区分在哪个水体进行拍摄’。” 网际网路.

Deepspot 之外的团队（Lemurvision）

“选择最合适的拍摄地点取决于尝试者。摄影师可以 提出申请 通过吉尼斯世界纪录网站供我们的记录管理团队审查。”

“我们突破了时尚的界限， 水下摄影“‘冰下摄影’是一次绝佳的体验，”布洛马特说道，他已经计划下次将拍摄深度扩大到 60 米，同时还想在冰下进行模特摄影。

“自由潜水一直是我的爱好，”现在距离打破世界纪录只有一步之遥的格斯托弗说道，“在如此独特和极端的环境中将它与时尚结合起来是一次难忘的体验。”

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