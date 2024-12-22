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沉浸式视频记录冰下潜水

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安特·威廉姆斯 (Ant Williams) 在冰下水平潜水 182 米后（大西洋制作公司）
安特·威廉姆斯 (Ant Williams) 在冰下水平潜水 182 米后（大西洋制作公司）

新西兰自由潜水员安特·威廉姆斯 (Ant Williams) 去年创下了冰下最深潜水（70 米）的吉尼斯世界纪录，今年早些时候，他又创造了一项冰下距离纪录，该纪录得到了认可此类冷水成就的竞赛机构——世界水下活动联合会 (CMAS) 的批准。

冷水（0.2℃）动态呼吸暂停记录是在 182 月底在冰岛 Stiflisdalsvatn 湖使用脚蹼和潜水服从一个冰洞到另一个冰洞行走 XNUMX 米。记录尝试记录为 冰潜，第三集 探险，专为 Apple Vision Pro 沉浸式耳机打造的系列。

威廉姆斯的目标是打破 175 年前身高 6 英尺 6 英寸的法国自由潜水员阿瑟·格林-博埃里创下的 XNUMX 米纪录。“这项运动中还有其他人比我更适合潜水——他们更高、更苗条，肺部更长，因此肺活量更大，”威廉姆斯承认道。 

创纪录的尝试（大西洋制作公司）
拍摄创纪录的尝试（大西洋制作公司）

“但我无与伦比的地方在于我能够全神贯注于手头的任务，几乎完全消除了失败的风险。”

Guerin-Boeri 保持着 CMAS 冰下无脚蹼记录，既有穿着保暖保护的记录（120 米），也有只穿着 Speedo 泳裤的记录（105 米）。

行动中心

Apple Immersive Video 是 180° 媒体格式，使用超高分辨率视频和空间音频，让观众置身于今年推出的 Apple Vision Pro 空间计算机上的行动中心。Apple Immersive Video 系列，例如 探险 可供 APV 用户免费使用。

“安特拥有运动心理学背景，在成为极限运动员之前，他曾训练过极限运动员，因此你可以理解他是如何拥有如此独特的心理力量的，而这正是最优秀的运动员达到运动巅峰所需要的，”这位英国 冰潜，夏洛特·米克尔伯格。 

“Ant 在冰岛取得的成就确实令人惊叹。这部作品在技术上也取得了突破，因为这一集将带您进入冰层之下，拍摄水下拍摄的最高分辨率沉浸式动作镜头。观众将完全感受到 Ant 参与了这场大胆的冒险。”

2D 预告片可在 苹果电视大西洋制作 X 和 Instagram 上的社交账户。观众还可以通过这些平台与威廉姆斯一起了解幕后花絮。

也在 Divernet 上： 创纪录的自由冰潜水员说：“双腿感觉像灌了铅”, Molchanov 180m 屏气——冰下, Icebreaker：自由潜水员创下 Speedos 泳衣纪录, 破冰者：打破自由潜水纪录

最近的 水肺潜水员杂志的播客片段
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