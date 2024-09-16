艰苦条件创造自由潜水世界纪录

随着时间的推移，打破世界纪录对自由潜水员来说变得越来越困难，尤其是当天气恶劣时。在科西嘉岛举行的第 33 届 AIDA 深度世界锦标赛上，只有一项新的世界纪录被打破，连续打破纪录的 Alexey Molchanov 打破了他自己之前的深潜纪录。

男子恒重双杠项目取得突破鳍 （CWTB）赛事在地中海阿雅克肖湾举行，比赛第四天遭遇强风、巨浪和恶劣的温跃层。

由于比赛条件艰苦，比赛时间提前 24 小时，改至 10 月 125 日举行。这位俄罗斯自由潜水员以“个人中立运动员”的身份参赛，下潜至 2 米深，比去年在塞浦路斯利马索尔举行的同一比赛中下潜的深度深了 4 米。他的下潜时间为 23 分 XNUMX 秒。

在 CWTB 中，潜水员无需借助滑橇或推进装置即可下潜和上浮。使用两个 鳍 被认为比使用单蹼提供更多的控制和稳定性，但也需要更大的努力。

近年来，莫尔查诺夫通常发现自己与阿诺德·杰拉尔德（Arnaud Jerald）竞争，后者是他在 CWTB 中唯一的劲敌，因此由于这位法国自由潜水运动员今年缺席，他本可以轻松夺得锦标赛金牌。

三天前，他在距离水面 2 米处昏迷，即将追平他的 100 米恒重成绩。 鳍 （CNF）世界纪录。

第 35 项世界纪录

莫尔查诺夫已经拥有 124 米绝对 CWTB 纪录，该纪录是在去年于洪都拉斯罗阿坦举行的 CMAS 第七届自由潜水深度世界锦标赛上创下的。最新的世界纪录是他在该项目中创下的第七个纪录，也是他职业生涯中第 7 个世界纪录。

莫尔查诺夫还持有 AIDA 恒定重量单蹼（CWTB）（136米）和可变重量（156米）世界纪录。

比赛于 15 月 36 日结束，本周参赛选手创造了 XNUMX 项洲际纪录和 XNUMX 项国家纪录。

总冠军奖励那些在自由潜水、CWT、CNF 和 CWTB 项目中表现出色的自由潜水员，最终克罗地亚选手 Petar Klovar 荣获男子总冠军，而以国际个人运动员身份参赛的法国选手 Marianna Gillespie 连续第三年夺得女子冠军。

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