吹出完美泡泡圈的秘诀

您是否曾羡慕过潜水向导，当您在安全停留期间与他们一起时，他们能够连续吹出完美的气泡环？

职业潜水员确实有充足的时间练习，但一些简单的技巧应该能让你获得类似的炫耀机会。美国自由潜水员阿米莉亚·德洛斯·里奥斯（Amelia de los Rios）将这项爱好发挥到了极致，最近她打破了两项吉尼斯世界纪录，创造了水下吹出最多气泡圈的纪录。现在，她一直在分享自己的技巧。

德洛斯里奥斯躺在菲律宾一个浅水池底部，以一分钟内吹出56个气环打破了第一项纪录，同时还创造了无限时间内在水下吹出最多气环的纪录，创造了双泡纪录。她总共吹出了81个气环，比上届冠军多了XNUMX个。

德洛斯里奥斯说，形成空气环很容易，但找到最佳深度并设定正确的节奏才是比较棘手的部分。

“在5米深处制造气泡环比在1.5米深处困难得多，”她说。她说，如果水太浅，气泡就会相互破碎。

永远吹泡泡：自由潜水员阿米莉亚·德洛斯·里奥斯

深度设置后，你就能创造出气泡环：“你只需要在脸颊上施加一些压力，然后伸出舌头，再把它吸回去，”德洛斯里奥斯告诉 “吉尼斯世界纪录大全”.

“那么你得找准节奏，”她说，“如果速度太快，气泡就会相互碰撞，所以速度对于气泡的存活至关重要。” 如果一个环在另一个环内完好无损地浮出水面，那就更好了。

来自夏威夷的德洛斯里奥斯自称是一名“泡泡小丑”，她表示，空气环练习是她自由潜水训练的一部分，而通过自由潜水提高肺活量是她成功的关键。

静态闭气是她的比赛专长，7分7秒是她目前的屏气记录——这个成绩在本月初菲律宾AIDA邦劳泳池锦标赛上打破了她自己保持的美国国家记录。

“我小时候体育课挂过好几次，也没被选进过任何队，”她承认道。“然后突然间，我发现了我的超能力：屏住呼吸跳水或者编泡泡圈！”

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