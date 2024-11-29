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Sadurska 再次打破无脚蹼记录

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Sadurska 亲吻 82 米标签

就在上个月，乌克兰自由潜水员 Kateryna Sadurska 以恒重无脚蹼（CNF）方式创造了 80 米深度的新世界纪录。 

现在，她在同一项目中已经潜入了 2 米深处，在加勒比海岛苏弗里耶尔举行的多米尼加自由潜水比赛中创造了另一项女子绝对纪录。作为乌克兰参加比赛的唯一代表，萨杜尔斯卡将纪录延长到了 82 米。

AIDA 赛事于 25 月 80 日开赛，预计天气条件将比希腊卡拉马塔更为温和，萨杜尔斯卡在 CMAS 世界自由潜水深度锦标赛上创造了 XNUMX 米世界纪录。 

如今，她已经将这个项目做到了极致，在 2023 年巴哈马垂直蓝色 AIDA 赛事中三次打破世界纪录，成绩从 74 米提高到 78 米。

在深水多米尼加比赛的第一天，当萨杜尔斯卡准备潜水时，突如其来的大雨和强风使她的呼吸变得困难，最终她为了安全在 30 米左右放弃了尝试。

第二天她再次尝试，天气状况并不比阴天更糟，她得以突破。“我把这次胜利献给乌克兰、我们的捍卫者以及在这个困难时期支持我们国家的所有人，”她说。

有六天的比赛跳水比赛在 深多米尼加，将于 2 月 XNUMX 日结束。

也在 Divernet 上： 乌克兰自由潜水员创下无脚蹼世界纪录, 罗阿坦岛创下绝对自由潜水世界纪录, 8 项自由潜水世界纪录被打破，全国人民激情澎湃, 无鳍自由潜水员创下绝对世界纪录

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