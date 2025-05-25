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波兰自由潜水员在雅典引起轰动

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波兰的马特乌什·马利纳在希腊上演帽子戏法
波兰的马特乌什·马利纳在希腊上演帽子戏法

上周，六项水平屏气潜水世界纪录在希腊诞生，其中五项由波兰两名男性和一名女性自由潜水员创造。

在雅典奥林匹克水上运动中心举行的 2025 年 CMAS 世界锦标赛室内自由潜水比赛中，马特乌什·马利纳创造了三项新纪录，其中两项是绝对纪录（即根据 CMAS 和 AIDA 规则评判）。 

来自200个国家的约40名自由潜水员参加了此次比赛，潜水员按年龄分组——青少年组（15-17岁）、老年组（18-49岁）和大师组（50-70岁以上），参加预赛争夺奖牌。这项赛事也提供了每年创纪录的机会，自由潜水中心会快速汇报比赛结果。 莫尔恰诺夫斯.

21 月 300 日，马利纳在动态双蹼游泳 (DYNB) 项目中成功一口气游完 XNUMX 米。 

此前，只有使用单蹼才能在奥运会标准泳池中以这种方式游过六个来回（马利纳于2016年首次做到这一点）。莫尔查诺夫斯表示，50米泳池的长距离游泳比标准的25米泳池更难，因为利用池壁蹬水来提供额外推进力的次数更少，而且转身之间的游程也更长。

（CMAS）
（CMAS）

马利纳决定放慢速度，最终他以 4 分 53 秒的成绩打破了他在 290 年创下的 2022 米 AIDA 双蹼潜水纪录。

这一成就之所以更加引人注目，是因为就在前一天，马利纳刚刚在动态编号中创造了新的 CMAS 世界纪录 （未完成比赛）跑出了239.5米。这位运动员自2014年以来一直称霸这个项目，当时他跑出了226米的成绩，成为绝对的世界纪录保持者。

新的 CMAS 纪录比马利纳去年创下的纪录长 1.5 米，但他仍然保持着 250 年 2022 米的绝对世界纪录。

昨天，比赛的最后一天（24 月 XNUMX 日），马利纳在动态中创造了一项新的绝对世界纪录，为本周画上了圆满的句号。 （DYN），使用单蹼在 326.5 分 4 秒内游完 31 米。 

这比他自己在 5 年同等赛事中创造的世界纪录高出 2022 米，也让这位波兰选手成为所有三个动态闭气项目的绝对世界纪录保持者：DNF、DYNB 和 DYN。

甚至荣誉

与此同时，雅典的女子选手也取得了突破。 

同样在锦标赛的最后一天，其中两名自由潜水员同时成功创造了DYN中同样的284米新的绝对世界纪录。

对于波兰选手朱莉娅·科泽斯卡来说，这是她在本次比赛中创造的第二项世界纪录，而另一位来自克罗地亚的跳水运动员米雷拉·卡尔达塞维奇则在捍卫她现有的纪录，两人的成绩均比她的纪录高出 2 米。

雅典自由潜水员：波兰选手朱莉娅·科泽斯卡创造两项世界纪录
波兰选手 Julia Kozerska 的两项绝对世界纪录

卡尔达塞维奇的跳水耗时 4 分 1 秒，而稍后入水的波兰人则能够轻松地在 5 分 13 秒内完成她所知道所需的距离。

科泽斯卡在首日比赛中就创造了214米的绝对世界纪录，打破了她去年创造的CMAS 211.5米世界纪录和213年创造的AIDA 2023米世界纪录。

雅典奥运会第三天，3岁的德国选手海克·施韦特纳（Heike Schwerdtner）在静态呼吸暂停（STA）项目中创造了第六项世界纪录。今年早些时候，她已经根据AIDA规则创造了54分9秒的新绝对纪录，而在本届雅典，她以22分9秒的成绩打破了纪录，足以打破新的世界纪录。 CMAS 世界纪录。

男子绝对 STA 记录已保持 16 年 - 11 年，法国人 Stéphane Mifsud 根据 AIDA 规则在水下屏住呼吸 35 分 2009 秒。

也在 Divernet 上： 塞尔维亚创下动态呼吸暂停世界纪录, 自由潜水员 Heike 是考纳斯的静电女王, 自由潜水员打破112米行走世界纪录, 动态呼吸暂停：新的 CMAS 世界纪录 + RAID 课程

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