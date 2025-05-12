被判入狱：潜水店老板让自由潜水员独自一人

屏气潜水在韩国是一种越来越受欢迎的休闲活动，潜水中心为认证自由潜水员组织培训课程和潜水，并在热门地点举办国际比赛。

现在，一家潜水中心的未透露姓名的老板因允许一名顾客无人陪伴进行自由潜水而被判处 10 个月监禁——这一行为被认为导致了他的死亡。

“一审法院判决”认定，适当的指控是过失杀人罪，因为据称，船主（简称为 A）无视安全规定，该规定规定，即使是经过认证的自由潜水员也应始终结伴潜水，以防止发生事故。

7 月 XNUMX 日，该国最大的法院宣布了这一判决 首尔中央区 据称，B某是一名40多岁的男子，是一名合格的自由潜水员，于2023年XNUMX月独自潜水时遭遇事故。该案件由朝鲜媒体报道。

没问题

据称，B 去世当天，在抵达潜水中心前曾致电中心负责人，询问他独自前往潜水是否能潜水。负责人告诉 B，这不会有问题，因为他可以与现场已有的另一位客座潜水员一起潜水，而且还会有一名潜水教练在场。

据说，A出于某种原因没有为B安排潜伴，B独自开始潜水。大约10分钟后，另一名潜水员发现B出现明显的昏厥症状，于是通知了船主。

首尔中央地方法院

B被从水中救出后仍有呼吸，并被送往医院，但两个月后死于败血性休克。败血症（细菌感染导致器官功能障碍）会导致血压降低并引发代谢异常，从而引发败血性休克。

法院判决，潜水中心业主有义务确保所有潜水中心的使用者都有同伴陪同下水，并为单独抵达的潜水员安排结伴。

“由于A告知B可以单独探望，A显然违反了其注意义务，”许瑞允法官表示。“B的死亡与A的疏忽职守之间存在显著的因果关系。”

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