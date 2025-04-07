冰潜、引体向上：自由潜水员的目标是创纪录

瑞士自由潜水员瓦尔德玛·“瓦尔迪”·布鲁德勒 (Waldemar 'Valdy' Bruderer) 在下潜至冰冻湖面 56 米深处后，创造了一项新的吉尼斯世界纪录，成为未穿潜水服或脚蹼在冰下屏住呼吸潜水最深的人。

布鲁德勒的这次潜水于 27 月 2 日进行，耗时 47 分 1,800 秒。地点是瑞士阿尔卑斯山的锡尔斯湖，海拔超过 1 米，这让挑战更加艰巨。水温为 -XNUMX°C，气温约为零度。在这次令人不寒而栗的潜水之后，布鲁德勒得以使用移动桑拿房暖身。

来自苏黎世的布鲁德勒是 卡鲁纳自由潜水 学校。他最初是一名水肺潜水员，后来转向自由潜水，并于 2018 年担任教练。

他的潜水记录尚未被记录在吉尼斯世界纪录 (GWR) 网站上，俄罗斯自由潜水员叶卡捷琳娜·涅克拉索娃 (Ekaterina Nekrasova) 于 20 月 XNUMX 日进行的极限冰下水平潜水记录也未被记录在吉尼斯世界纪录 (GWR) 网站上。

据报道，涅克拉索娃曾用一口气在贝加尔湖冰冻的水面下游了 122 米，当时她使用的是双蹼，但没有使用保暖装置。目前，GWR 仍将这项女子纪录归功于美国的曼迪·萨姆纳，她在 75 年 2024 月于挪威孔斯贝格游了 XNUMX 米，游程相对较短。

叶卡捷琳娜·涅克拉索娃 (Ekaterina Nekrasova) 冰下游泳后

这次屏住呼吸游泳是 2023 年开幕的“贝加尔湖冰下”自由潜水节的一部分。据报道，另一名俄罗斯选手奥尔加·马尔基娜 (Olga Malkina) 使用单蹼和潜水服潜入 63.8 米深的冰下，打破了她四年前保持的 71 米 GWR 冰下深度记录。

世界纪录的认证往往会经过很长的等待，而一项奇特的屏气壮举在赛事发生 8 个月后才得到吉尼斯世界纪录的认可。

这次温水潜水发生在去年 2 月 33 日，当时埃及体操自由潜水运动员拉米·阿卜杜勒哈米德 (Ramy Abdelhamid) 在红海度假小镇达哈卜附近的一处地点一口气完成了 XNUMX 个水下引体向上。

拉米·阿卜杜勒哈米德在达哈卜完成了 33 个水下引体向上

这位 36 岁的男子按照指引，来到了位于 9 米深的沙地中的引体向上杆。

“很多人会认为这很容易，因为你在水下把自己拉上来，所以浮力会帮助你——这是真的，但挑战实际上是把自己推回水下，”他告诉 GWR。他说，打破纪录“是一种难以形容的感觉”。

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