克罗地亚自由潜水员如何屏住呼吸29分钟

水下氧气屏气时间最长的世界纪录，常常被看作是魔术，而非竞技表演——这项纪录曾一度由美国魔术师大卫·布莱恩保持。但如今，一位克罗地亚人创造了一项令人瞩目的新纪录，此前他凭借较为传统的竞技自由潜水成就而闻名。

维托米尔·马里契奇 (Vitomir Maričić) 以 29 分 3 秒的成绩创造了新的吉尼斯世界纪录 (GWR)，成为“在水下使用氧气自愿屏住呼吸的最长时间”，比之前的纪录快了四分钟多。

14 月 3 日，他在克罗地亚奥帕蒂亚布里斯托尔酒店一个 100 米深的游泳池中完成了近半小时的壮举，当时有 XNUMX 名官方裁判和约 XNUMX 名观众到场。

自由潜水员 Vitomir Maričić

马里契奇在浸入水中之前，会预先吸入一段未指定的时间的纯氧，以做好准备，这与 全球水利 指导方针。在过去的尝试中，这个准备阶段最多允许30分钟。然后，他仰卧在泳池底部，双手放在脑后。

“20分钟后，一切都变得轻松了，至少精神上是这样，”他浮出水面后说道，但他解释说，这段经历“让我的身体状况越来越糟糕，尤其是我的横膈膜，因为宫缩。但我心里知道我不会放弃。”他将自己的成功归功于团队、家人和朋友的支持。

记录历史

该纪录此前由克罗地亚人布迪米尔·索巴特 (Budimir Šobat) 保持，他在 2021 年以 56 岁的高龄屏住呼吸 24 分 37 秒，打破了现有纪录 34 秒。

早在 2008 年，魔术师兼耐力艺术家 David Blaine 在一次直播中创造了 17 分 4 秒的 GWR 纪录。 欧普拉秀.

相比之下，AIDA 静态闭气（水下屏住呼吸）的官方世界纪录是 11 分 35 秒，由法国人 Stéphane Mifsud 于 2013 年创造。GWR 静态闭气纪录有其自己的验证协议，由塞尔维亚人 Branko Petrović 于次年以 11 分 54 秒的成绩创造。

马里契奇的AIDA静态闭气最好成绩是10分8秒。他还创造了吉尼斯世界纪录 最长水下行走 107 年，一口气到达 2021 米。

据了解，演员在水下拍摄时会使用氧气预吸技术，以便能够在水下停留更长时间。脱氮，即用氧气取代肺部氮气的过程，可以将可用氧气量从约450毫升增加到近3升。

减少二氧化碳的积聚会延迟呼吸的冲动，并延长氧气水平降至危险水平之前的“安全呼吸暂停时间”。

呼吸时需要高度控制横膈膜呼吸，并且身体必须深度放松以保持低心率，这需要出色的身体意识、呼吸技巧和精神控制。

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