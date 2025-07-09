自由潜水节即将在康沃尔拉开帷幕

NoTanx 自由潜水节正在康沃尔郡雷德鲁斯举办年度节日，首先举行的是名为“Be The Change”的周末活动（12 月 13 日至 XNUMX 日），欢迎所有人参加。

该节日已举办了 15 年，内容包括露营和岸上探险，但 2025 年开幕周末将增加一个新元素——“健康日”——即潜水员和海洋的个人健康。

NoTanx团队成员

周六是前者，现场有桑拿、瑜伽、呼吸练习、冰浴和其他活动，还有来自珊瑚礁世界基金会 (Green 鳍) 和幽灵装备回收商 Waterhaul 以及一场有音乐的晚间烧烤。

周日的重点是海洋健康，冲浪者反污水组织支持的海滩清洁是其活动的一部分。 百万英里清洁 倡议和另一家海洋回收公司 Odyssey Innovations 的合作，以及在 Odyssey 皮划艇船员的水面支持下进行的水下清理自由潜水。

本周剩余时间（14 月 19 日至 24 日）将举办自由潜水节，预计天气状况良好时，每天将有两次自由潜水活动，地点是 NoTanx 在潜水节期间记录的 XNUMX 个“特殊”潜水地点中的一些。

在休息

为期一周的活动得到了许多环保组织的支持，除了上述组织外，还包括海洋守护者潜水员协会、第四元素、Fulmar Wetsuits 和服装公司 Patagonia。

健康、社区和海洋行动周末由 格洛布谷假日公园拉德诺和现场露营从周五到周日开放，每人每晚20英镑。“Be The Change”的参与者两天只需支付6英镑（周六下午1点开放），所有收益将捐赠给 海洋守护者. 门票可在此预订.

無Tanx 自 1999 年以来一直在英国使用 NTX 训练系统教授和推广自由潜水，并经营自己的自由潜水俱乐部。

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