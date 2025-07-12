自由潜水员杰拉德 (Jerald) 和世界顶尖潜水员阿特尼克 (Artnik) 在巴哈马群岛

法国选手阿诺·杰拉德 (Arnaud Jerald) 和斯洛文尼亚选手阿伦卡·阿尔特尼克 (Alenka Artnik) 在巴哈马群岛迪恩蓝洞 (Dean's Blue Hole) 每年举办的 2025 年垂直蓝洞 (Vertical Blue) 比赛中创造了新的世界自由潜水纪录。

第一个被打破的CMAS世界纪录是在恒重双蹼潜水（CWTB）项目中。29岁的杰拉尔德以125分3秒的成绩潜入54米深处，打破了他两年前在该项目中创造的122米的纪录。

新的 CMAS 目前，这一深度纪录与去年在科西嘉岛举行的世界锦标赛上由阿列克谢·莫尔查诺夫按照 AIDA 规则创造的纪录相当，但在“垂直蓝海”比赛的第 5 天（6 月 126 日），杰拉尔德又创造了一个更好的成绩，在 3 分 45 秒内成功完成了 XNUMX 米 CWTB 潜水。

据报道，比赛期间他并没有计划第二次尝试，但由于感觉自己身体状况良好，因此决定更加努力。

感觉很坚强：Arnaud Jerald

“我记得每一件事，记得水温的每一次变化，尤其是我沉入海底的那一刻，我对自己说：哇，现在我离水面好远了！”他说。“我希望每个人都能实现自己的梦想。我已经很久没有高兴得哭过了。”

最艰难的挑战

第七天（7月9日），17岁的阿尔特尼克以43分123秒的成绩，在恒重（CWT）条件下，跑出了3米的世界纪录，这也是她迄今为止第46次打破世界纪录。

“这次潜水可能是我经历过的最艰难的挑战之一，”她事后谈到自己穿着单蹼潜水的成就时说道。“这种特殊的训练和深度伴随着太多的沉重、恐惧、怀疑和挣扎。”

“曾经最令人惊奇的经历（122 年我下潜 2021 米）后来成了我最大的负担：‘如何才能再次完成如此完美的潜水？’或者‘我还能再做一次吗？’”这个深度相当于意大利潜水员 Alessia Zecchini 的 AIDA 世界纪录。

今年只有 20 名被选为“精英运动员”的自由潜水员参加了 竖蓝色 这项活动于1月11日至XNUMX日举行。改造的既定目标是专注于更深的潜水、更便捷的潜水点通道、更个性化的安全保障以及更有利于破纪录的条件。

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