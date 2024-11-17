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自由潜水员找到惊讶的戒指主人

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巴巴多斯自由潜水记录保持者亚历克斯·戴维斯与他发现的戒指
巴巴多斯自由潜水记录保持者亚历克斯·戴维斯和他发现的戒指（亚历克斯·戴维斯）

英国出生的巴巴多斯冠军自由潜水员亚历克斯戴维斯正在使用新获得的金属探测器搜寻他所居住的加勒比海岛屿的海床，这时该仪器开始发出哔哔声，这可能表明存在贵金属。 

夏季，飓风贝丽尔卷走了水下基质上的多层沙子，但到目前为止，戴维斯使用探测器找到的东西主要都是硬币、瓶盖和铅坠。

在南海岸迈阿密海滩 2 米深的水下，这位自由潜水员挖掘了死珊瑚和沙子，找到了一枚几乎毫无光泽的金戒指，上面刻有雄鹿徽章和深红色宝石。戒指上刻有“麦克马斯特大学 1965”字样和首字母“FMP”。

当一名自由潜水员 (Alex Davis) 发现这枚戒指时，它的宝石镶嵌处只有轻微的褪色
毕业戒指只是稍微有点失去光泽（亚历克斯·戴维斯）

戴维斯来自康沃尔郡的佩纳波思，曾在巴巴多斯创下 11 项国家自由潜水纪录，经营着岛上第一所自由潜水学校，并从 2013 年开始担任 AIDA 主教练和鱼叉捕鱼向导。他目前的恒重 (CWT) 潜水纪录为 92 米，同时他还保持着 81 米的国家自由潜水 (FIM) 纪录。

当天晚些时候，他联系了加拿大 大学 在安大略省汉密尔顿市，他解释了自己的发现。搜索档案后，找到了一个与戒指首字母相符的名字：Frederick Morgan Perigo。

当戴维斯联系佩里戈时，这位惊讶的老人确认，他于 1965 年从麦克马斯特大学理学院毕业时获得了这枚印章戒指。他戴了它 12 年，在与妻子和孩子访问巴巴多斯期间丢失了它，他非常难过。

“有一天，我带着小儿子涉水进入大海，”佩里戈说。“他被海浪冲倒了，所以我伸手去抓住他。他拉了我的手，我的 Mac 校友戒指掉了下来。我们四处寻找，但没有找到。”他没想到会再次找到他的宝贝。 

摩根
摩根佩里戈：“真是一个惊喜！” （摩根·佩里戈饰演）

得知一个特殊的日子即将到来，戴维斯立即将珠宝寄送到 Perigo，提前一天到达。“这真是一份意想不到的 83 岁生日礼物！”店主欣喜地回应道。

也在 Divernet 上： 潜水员归来 60 周年纪念戒指, 潜水员找到 1979 年丢失的结婚戒指, 潜水员找到戒指——梅赛德斯 F1 车队松了一口气

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