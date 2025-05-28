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自由潜水员克洛瓦尔打破了特鲁布里奇17年来不戴脚蹼的纪录

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Petar Klovar 不穿脚蹼潜水至 103 米（自由潜水世界）
Petar Klovar 不穿脚蹼潜水至 103 米（自由潜水世界）

克罗地亚自由潜水员 Petar Klovar 终于打破了新西兰人 William Trubridge 对 AIDA 恒重号的垄断 （CNF）世界纪录，在埃及红海潜水 103 米。

克洛瓦尔在沙姆沙伊赫自由潜水世界呼吸中心举办的AIDA自由潜水世界杯期间完成了此次潜水。为期一周的深度比赛于昨日（27月XNUMX日）结束。 

特鲁布里奇似乎已经将这项纪录保持到了自己手中。81年2007月，他首次创造了2007米的纪录，除了2008年至10年期间被奥地利选手赫伯特·尼奇（Herbert Nitsch）打破六个月纪录外，他一直保持着这一纪录，直到世界杯比赛。在102次比赛中，他每次都比之前快了几米，最终在2016年XNUMX月打破了XNUMX米的纪录。

Petar Klovar 在红海取得胜利（自由潜水世界）
Petar Klovar 在红海取得胜利（自由潜水世界）

克洛瓦尔原本有望在 2023 年巴哈马群岛迪恩蓝洞举办的垂直蓝泳赛事上挑战特鲁布里奇保持的长期纪录，该赛事每年由特鲁布里奇亲自组织。 

然而，克洛瓦尔和他的克罗地亚自由潜水同伴维托米尔·马里契奇却因涉嫌使用兴奋剂而被禁赛，此前他们 行李 抵达巴哈马后就遭到搜查。此后，两位运动员都强烈否认了这一指控，声称该指控毫无根据，并且他们受到的待遇存在程序违规。

此后，这两名克罗地亚人被无限期禁止参加垂直蓝标比赛，但在考虑了他们的情况后，AIDA 允许两人参加当年晚些时候举行的深度世界锦标赛，Klovar 在那里创造了自由浸入式 (FIM) 世界纪录。

克洛瓦尔 (自由潜水世界) 名人墙上的一席之地
克洛瓦尔 (自由潜水世界) 名人墙上的一席之地

AIDA的决定导致了与其他自由潜水管理机构的分歧 CMAS支持Vertical Blue并宣布不再与AIDA合作。 

“我们保持专注，保持安静，持续努力，让结果说话，”马里契奇说道，他担任克洛瓦尔的教练，并在这次创纪录的跳水比赛中担任摄影师。“这不仅仅是一个结果，更是正义。纪录终于达到了它应有的高度。而这仅仅是个开始。”

克洛瓦尔103米的潜水记录目前正等待AIDA的正式批准。这项纪录绝对无可争议：CMAS CNF纪录是由俄罗斯自由潜水员阿列克谢·莫尔恰诺夫在100米的深度创造的。

也在 Divernet 上： 无蹼自由潜水员创造绝对世界纪录, 艰苦条件创造自由潜水世界纪录, 违反兴奋剂规定：CMAS 处罚克罗地亚自由潜水员, 兴奋剂争议引发自由潜水分歧

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