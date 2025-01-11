女子自由潜水员挑战绝对纪录行走

澳大利亚自由潜水员 Amber Bourke 创造了一项新的绝对世界纪录，即单口气在水下行走最长距离。她行走了 112.83 米，比最长的英超足球场还要远，而她去年 XNUMX 月创造的这一壮举刚刚得到了官方认证 “吉尼斯世界纪录大全” （吉瓦利）。

“我是一名自由潜水教练，已经从事自由潜水十多年了，”10 岁的 Bourke 来自昆士兰州。“我这么做既是为了自己的成就感——获得吉尼斯世界纪录一直是我的梦想——也是为了为 澳大利亚海洋保护协会 进行中。”

这种高度专业化的动态闭气练习需要沿着泳池底部移动，臀部向前弯曲 90°，这样躯干就会像游泳时一样平坦，但腿和脚会承受压力。一段视频可以让您了解其中消耗的能量。

（Grace Conlan/黄金海岸自由潜水）

伯克负重 9 公斤，在游第一圈时不时绊倒，但她还是游到了 50 米奥运泳池的尽头，在那里她必须用手和脚敲击池壁，然后才能转身游第二圈。最后 12.83 米，她再次转身游完，直到越过男子纪录标记后才浮出水面。

此前的女子纪录是南非自由潜水员安珀·菲拉里 (Amber Fillary) 创造的 109.6 米，自 2021 年 81.6 月以来一直保持不变，这比土耳其选手比尔格·辛吉吉雷 (Bilge Cingigiray) 在 2019 年创造的 XNUMX 米纪录有了巨大的进步。

107 年 2021 月，克罗地亚自由潜水员维托米尔·马里契奇 (Vitomir Maričić) 创造了 XNUMX 米的男子纪录。去年 XNUMX 月，另一位克罗地亚人鲍里斯·米洛西奇 (Boris Milošić) 创下112米纪录，但 Maričić 的标记仍然保留在 GWR 网站上。

全能自由潜水员 Amber Bourke

安珀·伯克 (Amber Bourke) 此前曾创下 17 项 AIDA 国家纪录和 XNUMX 项世界自由潜水纪录，目前是澳大利亚无脚蹼动态闭气和无脚蹼、单蹼和双蹼恒重潜水项目的第一名，并在其余所有自由潜水项目中名列前五。

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