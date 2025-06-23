香槟大师自由潜水时去世

法国著名酿酒师弗雷德里克·帕纳伊奥蒂斯（Frédéric Panaïotis）在比利时采石场进行自由潜水时不幸身亡。帕纳伊奥蒂斯是一位拥有超过15年潜水经验、充满热情且技艺精湛的自由潜水员兼教练。他当时正与兰斯帕尔梅斯·阿普尼（Reims Palmes Apnée）自由潜水俱乐部的另外三名潜水员一起，在菲利普维尔附近一座废弃的红色大理石采石场——卡里埃·德·罗什方丹（Carrière de Rochefontaine）参加训练。

这处热门潜水点以其深度、陡峭的岩壁和精心设计的水下景点而闻名，深度可达52米。25月15日，帕纳伊奥蒂斯第二次下潜至10米深时，唯一已知的信息是他与安全绳失去了联系，XNUMX分钟后他的尸体才被找到并打捞上来。

去年，这位 60 岁的老人告诉该报 该意见 他每周享受两到三次自由潜水训练。

“这是一项理想的运动，能让我们掌控自己，获得新的视角，”他说。“自由潜水教会我们掌控自己的身体。这是一场内心的旅程，需要通过温和的努力，但矛盾的是，它需要放松和调理。”

Panaïotis 曾在 Veuve Clicquot 工作了 12 年，之后于 2007 年加入 Moët & Chandon 旗下的 Maison Ruinart。由于其 洞窟师，他将监督香槟生产的各个方面，并在悼词中被描述为“他那一代最杰出的酿酒师之一”。

冰下新纪录

在其他自由潜水新闻中，芬兰自由潜水员 Olavi Paananen 已被确认为新的 吉尼斯世界纪录最长冰下游泳记录保持者 鳍 或者 潜水衣.

8月107日，帕纳宁在芬兰劳卡冰冻湖面下游出了0.83米多的距离，比之前的纪录高出XNUMX米。作为国家自由潜水队队员，他在极寒条件下训练了七个月才打破纪录。

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