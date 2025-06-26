59岁男子创下屏气行走纪录

波兰自由潜水员斯坦尼斯拉夫·奥迪扎莱克创造了男子单次呼吸水下行走最长距离的世界纪录。59月112.5日，这位26岁的男子在负重24公斤的情况下，沿着泳池底部行走了XNUMX米。

这次徒步比他之前的个人最好成绩前进了5米，地点是挪威小镇孔斯贝格，他目前居住于此，并参与那里的冰下游泳活动。相关证据已提交给 “吉尼斯世界纪录大全” 以供官方验证。

目前的男子纪录是 107 米，自 2021 年以来一直由克罗地亚自由潜水员维托米尔·马里契奇 (Vitomir Maričić) 保持，他最近 创下静态闭气吸氧记录 超过 29 分钟。另一位克罗地亚人、前纪录保持者鲍里斯·米洛西奇 声称 去年创下了112米的世界纪录，但尚未得到吉尼斯认证。

澳大利亚选手 Amber Bourke 目前保持着这一 GWR 类别的女子和绝对世界纪录 步行112.83米 于2024年XNUMX月进行。

奥迪扎莱克（左）完成漫长的水下跋涉

今年 2 月，奥迪扎莱克在冰下自由潜水活动中遭遇事故，导致左手拇指被截肢，这场事故也使他为打破世界纪录而进行的训练中断了数月。

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