DEMA 游客免费澳大利亚潜水之旅

专业旅行社 Diveplanit Travel 表示，对于在拉斯维加斯举行的全球最大的潜水行业展览会 DEMA（19 月 22 日至 XNUMX 日）的与会者，它将通过一系列研讨会展示澳大利亚最好的潜水目的地，同时还提供了赢得特别澳大利亚之旅的机会。

潜水平面 一直在展会上分享有关 2000 公里长的大堡礁 (GBR) 的目的地知识，包括今年全球大规模白化事件后的珊瑚礁健康状况更新，以及展示澳大利亚的“八大”海洋生物，从小须鲸到叶海龙。

一位幸运的研讨会参与者将有机会赢得美国联合航空从洛杉矶飞往墨尔本、布里斯班或悉尼的双人往返经济舱机票，以及三晚双人潜水游轮之旅，可在船上潜水游览 Ribbon Reefs 自由精神， 以及大堡礁南部双人四晚潜水和住宿套餐，从苍鹭礁到玛斯格莱布夫人岛，使用 Dive Spear Sport 1770。

Diveplanit 还策划了一系列澳大利亚 DEMA 展会组特价，提供专属折扣和领队津贴，其中包括大堡礁体验的附加项目，以探索黛恩树雨林和悉尼的水上和水下风光，以及宁格鲁礁、1770 和私人小须鲸包船套餐。

Diveplanit 表示，大堡礁提供了各种各样的潜水体验，从遥远的珊瑚海礁的远洋活动和漂流潜水，到在遥远的北部带状礁与小须鲸和巨型鳕鱼的邂逅，再到在遥远的南部的赫伦岛与筑巢的海龟和埃利奥特夫人岛与交配的蝠鲼的近距离接触。

运营商的八大体验包括在大堡礁与小须鲸一起游泳、在宁格鲁与鲸鲨一起游泳以及在埃利奥特夫人岛观看蝠鲼群。在悉尼，Diveplanit 可以向潜水员展示哪里可以找到海龙和悉尼港的“隐藏的微距奇观”。

南澳大利亚拥有独特的叶海龙、海王星群岛的大白鲨，以及怀阿拉每年超过 200,000 只巨型乌贼的狂欢。

今天（21 月 11 日），其中一场研讨会提供了大堡礁珊瑚健康状况的最新信息，并展示了公民科学如何帮助调查庞大的珊瑚礁系统，每个人都可以做出贡献，无论是亲自参观大堡礁还是远程帮助分析潜水员、浮潜者和旅游经营者每天上传到全球数据库的数千张图像。上午 206 点，欢迎在拉斯维加斯会议中心 SXNUMX 室 PTZ 参加会议。