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悉尼首艘专门建造的潜水沉船

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悉尼首艘专门建造的潜水沉船

悉尼首艘专用潜水沉船：海洋旅游与保护的愿景

澳大利亚悉尼 – 9年2025月XNUMX日 — 戈登湾潜水俱乐部 (GBSDC) 自豪地宣布其变革性提案：悉尼沉船潜水项目。这项雄心勃勃的计划旨在打造一个世界级的 人工鱼礁 并通过在距库吉海滩东南约四公里处沉没一艘退役船只来确定潜水地点。

该项目旨在增强海洋生物多样性，提升休闲潜水体验，并促进当地经济发展。拟建的场地不仅将成为海洋生物的庇护所，也将成为潜水员、研究人员和生态游客的首选目的地。

🐠 新的水下生态系统

人工鱼礁将通过离岸人工鱼礁系统（OAR）与婚礼蛋糕岛战略性连接。该连接预计将吸引包括王鱼、鲷鱼和石首鱼在内的多种海洋物种，从而丰富当地海洋资源。 生态系统 并为可持续捕鱼实践提供新的机会。

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???? 经济和社区效益

预计一次性投资为 6 万至 10 万美元， 悉尼潜水沉船项目 预计五年内将产生12.4万至48.6万美元的潜水相关收入。这些数字不包括包机运营、设备租赁和酒店服务等相关活动的额外收入。

该项目获得了社区的大力支持，一份请愿书收集了近14,000个签名，其中超过4,000个签名来自兰德威克市居民。当地企业和旅游业者预计该项目将增加客流量，从而创造就业机会，并 经济振兴 在该区域。

🌿 环境管理

环境可持续性是悉尼潜水沉船项目的核心。选定的沉船将进行彻底的清洁和准备，以确保其不含污染物，对海洋生物安全。沉船地点将被划定为禁渔区，以保护正在发展的生态系统，并将与新南威尔士大学和悉尼科技大学的海洋科学家合作进行持续监测。

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🤝 广泛的支持

该倡议得到了各利益相关方的支持，包括兰德威克市长迪伦·帕克、库吉商会以及潜水行业的知名人士。GBSDC 还咨询了环境工程师和海洋科学家，以确保该项目的顺利实施。 生态可行性.

???? 展望未来


计划潜水沉船位置的视觉表示。


预计人工鱼礁周围的海洋生物多样性将会增加。


当地社区成员对该项目表示支持。

📞 参与

GBSDC 诚邀所有感兴趣的人士支持悉尼潜水沉船项目。如需了解更多信息、签署请愿书或参与其中，请联系：

约翰·罗
GBSDC创始人
📧 jcprowe@bigpond.net.au
📞 +61 412 099 453

萨姆·巴克斯特
GBSDC 总裁
📧 sam1.baxter1@gmail.com
📞 +61 412 261 459

我们可以共同创造海浪之下的持久遗产，促进海洋保护和社区繁荣。

欲了解更多详情，请参阅完整 商业计划书:

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如何安装侧挂式气瓶？

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