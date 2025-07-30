探险家冒险——保护珊瑚，一次潜水

阳光普照的甲板、生机勃勃的珊瑚花园和满载热情潜水员的船只，让最新的 RumPowered 研究探险之旅 探索者风险投资公司特克斯和凯科斯群岛探险家二号是值得载入史册的。特克斯和凯科斯群岛珊瑚礁基金会 这次旅行不仅仅是一次船上度假，更是一次有目的的亲身海洋科学探险。

在水下，潜水员们不仅观察，更贡献力量。整个一周，TC 珊瑚礁基金会的参与者们沉浸在珊瑚礁科学研究中：学习识别珊瑚物种、发现疾病迹象、监测鱼类种群，甚至为陷入困境的珊瑚群实施治疗。通过将教育与行动相结合，每位潜水员都亲身参与了珊瑚礁恢复力的建设，并通过每一次潜水成为解决方案的一部分。

最令团队感到振奋的时刻之一是参观西北角附近“穹顶”珊瑚苗圃。船上的每一位潜水员都积极参与，清理珊瑚梯，重新绑扎支撑结构，并重新安置健康的珊瑚碎片。通过这些工作，潜水员们为脆弱的珊瑚提供了更好的生长机会。

潜水员在珊瑚礁潜水时做笔记

为什么重要意义

RumPowered 研究之旅不仅充满了生机勃勃的海洋生物和鼓舞人心的团队合作，还凸显了这种保护工作的重要性。

东凯科斯岛附近的潜水活动让我们实时了解到珊瑚生态系统面临的压力，强调了在快速变化的海洋中持续监测、修复和保护珊瑚礁的必要性。

这种以社区为基础的水下工作对珊瑚礁保护至关重要。由于科学家工作量巨大，训练有素的公民潜水员有助于填补监测、疾病早期发现和直接干预方面的关键空白。而且，其影响远不止于潜水之旅——潜水员们回国后会更加了解情况，更加积极参与，也更有能力在自己的社区和潜水地点倡导珊瑚礁保护。这就是地方行动如何成为全球变革的力量。

勘测东凯科斯群岛的珊瑚礁

潜水绿色：可持续发展的体现

这次探险也是探险家舰队的一个例子 潜水绿地 践行承诺。作为持续致力于海洋保护的一部分，舰队支持 TC 珊瑚礁基金等当地非营利组织，积极支持珊瑚礁的健康、修复和研究。

从教育客人了解绿色 鳍 从最佳实践和使用珊瑚礁安全产品，到记录调查数据和协助维护珊瑚苗圃，此次旅程的方方面面都体现了我们的环保价值观。船上的每个人不仅留下了难忘的潜水回忆，还学到了新的技能和知识，这些都将在未来的每一次潜水中运用。

珊瑚碎片有助于修复东凯科斯岛附近的珊瑚礁

加入Explorer Ventures，支持珊瑚礁保护

如果没有 特克斯和凯科斯群岛珊瑚礁基金。 他们在珊瑚修复、社区教育和海洋管理方面的持续工作，持续对岛屿及周边地区产生着切实的影响。Explorer Ventures 很荣幸能够支持他们的使命，并诚邀您加入我们。2026 年，潜水员很可能还会有类似的机会加入成为公民科学家！敬请关注 @explorer.ventures、@explorerventures 和 @tcreef_fund，了解即将到来的旅行！

特克斯和凯科斯群岛探险者二号是探险者冒险号的运营基地

拍照 图片来源：Patricia Guardiola Slattery / TC Reef Fund