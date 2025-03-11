Euro-Divers 在埃及开设蓝镜片工作坊

Euro-Divers Egypt 宣布推出 蓝色镜片工作坊，在红海进行为期一周的沉浸式体验，旨在将您的水下摄影和摄像提升到一个新的水平。

每期仅限 12 名参与者，这些研讨会将在地球上最令人惊叹的海洋环境之一中提供来自行业专家的实践指导。

这不仅仅是一次潜水之旅，更是一次为期七天的水下摄影艺术深度探索之旅。该研讨会由著名水下电影制作人 Olivier Bourgeois 及其专家团队主持，将技术掌握、海洋行为洞察、潜水技术和后期制作技能融入全面的学习体验中。

无论您是初学者还是经验丰富的射手，您都会结识新朋友，获得新技能，并从一次与众不同的冒险中获得难忘的回忆。

出色的水下摄影不仅仅关乎技巧，还关乎对海洋本身的理解和联系。这就是为什么 Blue Lens 研讨会超越了相机，帮助您更深入地了解海洋生物及其行为。在海洋专家和海洋学家的指导下，您将学习如何预测动物的运动、适应自然条件并捕捉真正真实的瞬间。

在这一周中，您将了解如何与海洋生物互动以及如何以最小的干扰接近野生动物，同时创造出讲述水下世界动人故事的图像。

您的研讨会套餐包括四星级海滨度假村七晚住宿，全食宿/机场接送以确保顺利抵达和离开/14次延长底部时间的潜水（每次最长 90 分钟）/为认证潜水员提供高氧/私人潜水船和小团体编队（每组最多四名潜水员）/设备齐全的后期制作工作室。

2025 年仅举办两场活动（25 月 1 日至 1 月 8 日，以及 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日），且参加人数严格限制，因此这是一次难得的机会，让您参与到真正独特的活动中。预订 点击这里.