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Euro-Divers 在埃及开设蓝镜片工作坊

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蓝色镜片工作坊

Euro-Divers Egypt 宣布推出 蓝色镜片工作坊，在红海进行为期一周的沉浸式体验，旨在将您的水下摄影和摄像提升到一个新的水平。

每期仅限 12 名参与者，这些研讨会将在地球上最令人惊叹的海洋环境之一中提供来自行业专家的实践指导。

这不仅仅是一次潜水之旅，更是一次为期七天的水下摄影艺术深度探索之旅。该研讨会由著名水下电影制作人 Olivier Bourgeois 及其专家团队主持，将技术掌握、海洋行为洞察、潜水技术和后期制作技能融入全面的学习体验中。

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无论您是初学者还是经验丰富的射手，您都会结识新朋友，获得新技能，并从一次与众不同的冒险中获得难忘的回忆。

出色的水下摄影不仅仅关乎技巧，还关乎对海洋本身的理解和联系。这就是为什么 Blue Lens 研讨会超越了相机，帮助您更深入地了解海洋生物及其行为。在海洋专家和海洋学家的指导下，您将学习如何预测动物的运动、适应自然条件并捕捉真正真实的瞬间。

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在这一周中，您将了解如何与海洋生物互动以及如何以最小的干扰接近野生动物，同时创造出讲述水下世界动人故事的图像。

您的研讨会套餐包括四星级海滨度假村七晚住宿，全食宿/机场接送以确保顺利抵达和离开/14次延长底部时间的潜水（每次最长 90 分钟）/为认证潜水员提供高氧/私人潜水船和小团体编队（每组最多四名潜水员）/设备齐全的后期制作工作室。

2025 年仅举办两场活动（25 月 1 日至 1 月 8 日，以及 XNUMX 月 XNUMX 日至 XNUMX 月 XNUMX 日），且参加人数严格限制，因此这是一次难得的机会，让您参与到真正独特的活动中。预订 点击这里.

最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的视频，我喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
#水肺 #scubadiving #scubadiver

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS43OTNDNTk0OUNGMDA1MUNG

2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

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https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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