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英皇集团推出一系列全新沉浸式体验“英皇冒险”

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皇帝的冒险

Emperor Divers 推出了一个令人兴奋的新品牌， 皇帝的冒险 – 专为寻求刺激和自然爱好者以难忘的方式探索世界而设计。

皇帝冒险之旅提供精心策划的全球户外体验，从穿越印度尼西亚茂密的丛林、徒步穿越埃及永恒的沙漠，到在马尔代夫冲浪以及在印度洋和红海清澈的海水中畅游。

作为 Emperor Divers 的姊妹品牌，Emperor Adventure 凭借数十年提供高品质旅行体验的专业经验，使 Emperor Group 能够扩大其产品范围，满足渴望以全新、身临其境的视角探索世界的冒险家的需求。

皇帝的冒险
瓦迪萨巴拉旅舍

乘坐 Emperor 著名的高端船宿船队，客人可以享受各种独特的体验。亮点包括印度尼西亚文化和美食巡游（由著名的野外烹饪厨师 Tait Miller 主持），以及冲浪和游泳等水上冒险。

对于那些寻求真实沙漠体验的游客，Emperor Adventure 提供带导游的探险活动，穿越埃及未受破坏的景观，以令人惊叹的 Wadi Sabarah 旅馆和植物园为基地。

英皇集团首席执行官亚历克斯·布莱恩特 (Alex Bryant) 解释了英皇探险的灵感：“凭借我们在酒店和旅游方面的丰富知识，进军探险旅游似乎是理所当然的下一步。我们的船宿船为水上探险提供了绝佳的场所，而 Wadi Sabarah Lodge 为那些希望探索沙漠奇观的人们提供了美丽的休憩之所。

皇帝的冒险
文化与美食的 Tait Miller

“英皇集团一直致力于提供卓越的客户服务，我们很高兴能够为想要以不同方式体验世界的新游客群体带来同样高水平的服务。”

更多信息请访问新的 Emperor Adventure 网站 – www.emperoradventure.com – 或者关注他们的社交媒体频道 TikTok, InstagramFacebook.

皇帝的冒险
在 Wadi Sabarah 日落徒步
最新动态 水肺潜水员杂志的播客片段
@timpell49 #AskMark Mark 很棒的视频，我喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook. com/scubadivermag TWITTER：https://twitter. com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

@timpell49
#AskMark Mark 很棒的视频，喜欢你的内容，我最近对我的气瓶进行了水力测试，它充满了空气，在使用前你可以将空气保留在气瓶中多长时间。此外，潜水店可以排出空气并填充氮氧混合气吗？
#水肺 #scubadiving #scubadiver

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

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气瓶中的空气可以保存多长时间？#AskMark #scubadiving

带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

完整潜水节目列表及链接：
https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/

18 月 26 日至 XNUMX 日：杜塞尔多夫国际游艇展
1 月 2 日至 XNUMX 日：Duikvaker
21 月 23 日至 XNUMX 日：欧洲潜水展 (EUDI)
21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
28 月 30 日至 XNUMX 日：地中海潜水表演
4 月 6 日至 XNUMX 日：亚洲潜水博览会（ADEX）
22 月 25 日至 XNUMX 日：泰国潜水博览会 (TDEX)
31 月 1 日至 XNUMX 月 XNUMX 日：水肺表演
13 月 15 日至 XNUMX 日：马来西亚国际潜水博览会（MIDE）
6 月 7 日至 XNUMX 日：GO Diving ANZ 秀
17 月 19 日至 XNUMX 日：潜水讲座
11 月 14 日至 XNUMX 日：DEMA 展会

#水肺 #scubadiving #scubadiver

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本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业水肺培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。
00：00简介
01:35 Scuba.com 广告
02:35 杜伊瓦克
03:15 欧盟
04:23 德班时间
05:04 GO 潜水秀英国站
06:24 ADEX OZTek
07:06 地中海
07:34 阿德克斯
08:21 TDEX
08:51 水肺表演
09:36 中
10:06 GO 潜水 澳新
11:09 潜水讲座
11:58 德马

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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 7 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。 https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-299289964-continents-brings-world-record/ https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/ https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article120.html https://divernet.com/scuba-news/pod-builder-completes-XNUMX-days-under-sea/ #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ----------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水，水下摄影、提示和建议、水肺装备评论网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水展网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 -------------------------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们 FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容，包括文本、图形、图像和信息仅供一般参考，不能取代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。

美国潜水员巴林顿·斯科特创造了一项经过核实的吉尼斯世界纪录，以最快的速度潜水穿越七大洲。卡塔赫纳市议会表示，在 37 月 18 日一名 XNUMX 岁的女性潜水员在西班牙南部的 Cueva del Agua（水洞）系统死亡后，该市正准备收紧对该系统的访问。而一名水下栖息地建造者刚刚延长了最长潜水时间的纪录。

https://divernet.com/scuba-news/scuba-dash-across-7-continents-brings-world-record/
https://divernet.com/scuba-news/health-safety/spanish-cave-divers-death-prompts-calls-for-controls/
https://www.kentucky.com/news/nation-world/national/article299289964.html
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西班牙洞穴因人员死亡而关闭#scuba #podcast #news

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