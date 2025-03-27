英皇集团推出一系列全新沉浸式体验“英皇冒险”

Emperor Divers 推出了一个令人兴奋的新品牌， 皇帝的冒险 – 专为寻求刺激和自然爱好者以难忘的方式探索世界而设计。

皇帝冒险之旅提供精心策划的全球户外体验，从穿越印度尼西亚茂密的丛林、徒步穿越埃及永恒的沙漠，到在马尔代夫冲浪以及在印度洋和红海清澈的海水中畅游。

作为 Emperor Divers 的姊妹品牌，Emperor Adventure 凭借数十年提供高品质旅行体验的专业经验，使 Emperor Group 能够扩大其产品范围，满足渴望以全新、身临其境的视角探索世界的冒险家的需求。

瓦迪萨巴拉旅舍

乘坐 Emperor 著名的高端船宿船队，客人可以享受各种独特的体验。亮点包括印度尼西亚文化和美食巡游（由著名的野外烹饪厨师 Tait Miller 主持），以及冲浪和游泳等水上冒险。

对于那些寻求真实沙漠体验的游客，Emperor Adventure 提供带导游的探险活动，穿越埃及未受破坏的景观，以令人惊叹的 Wadi Sabarah 旅馆和植物园为基地。

英皇集团首席执行官亚历克斯·布莱恩特 (Alex Bryant) 解释了英皇探险的灵感：“凭借我们在酒店和旅游方面的丰富知识，进军探险旅游似乎是理所当然的下一步。我们的船宿船为水上探险提供了绝佳的场所，而 Wadi Sabarah Lodge 为那些希望探索沙漠奇观的人们提供了美丽的休憩之所。

文化与美食的 Tait Miller

“英皇集团一直致力于提供卓越的客户服务，我们很高兴能够为想要以不同方式体验世界的新游客群体带来同样高水平的服务。”

更多信息请访问新的 Emperor Adventure 网站 – www.emperoradventure.com – 或者关注他们的社交媒体频道 TikTok, Instagram 和 Facebook.