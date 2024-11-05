Emperor Divers 宣布与 Bilikiki Cruises 建立新的合作伙伴关系

领先的船宿 节日 公司 帝王潜水员 和位于所罗门群岛的 Bilikiki Cruises 达成了合作。

此项安排将使 Emperor 利用其庞大的客户群和良好的市场声誉向更全球化的受众推广其新合作伙伴，并纳入部分运营和开发工作。

Bilikiki 是一家历史悠久、备受推崇的公司，自 1980 年代以来一直为所罗门群岛的客人提供精彩的潜水体验。作为唯一在该地区运营的公司之一，他们无疑是为该地区的客人提供顶级假期的专家。

比利基基皇帝

Emperor 的历史可以追溯到 1990 世纪 XNUMX 年代初，当时他们开始在埃及经营潜水中心，但现在他们在红海、印度尼西亚和马尔代夫拥有一支船宿船队。

新的合作关系将是一次理想的联姻，两家公司都拥有相似的理念。

Emperor Divers 首席执行官 Alex Bryant 表示：“我们非常高兴欢迎 Bilikiki 加入 Emperor 家族。我们的合作非常默契，因为双方都拥有非常忠诚的客户群，并且都以提供优质客户服务而闻名。

“通过联手，我们觉得我们可以进一步推动广受欢迎的比利基基产品，同时也向我们的老客人介绍一个新的潜水区域。”

Emperor Bilikiki 号上宽敞的阳光甲板

“这对我们来说是一个非常令人兴奋的安排。我们目前在红海、印度尼西亚和马尔代夫这三个目的地都已经建立了良好的基础，但这一新安排为我们提供了一个很好的发展机会，让我们可以探索所罗门群岛，并获得一些新的潜水体验。

Bilikiki Cruises 的总经理 Sam Leeson 补充道：“我们很高兴能与 Emperor Divers 合作建立这种新的合作关系。与船宿行业如此知名的组织合作对我们来说是一次绝佳的机会。

“比利基基的日常运营几乎不会发生太大变化，因为我们现有的员工将继续从事他们多年来一直从事的大量工作。然而，这为我们宣传我们美丽的船只提供了绝佳的机会，并希望吸引新的游客来体验所罗门群岛的神奇潜水。”