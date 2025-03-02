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今年夏天去地中海潜水？最好读读这个

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为大陆潜水假期做好一切准备（Pixlr）
为大陆潜水假期做好一切准备（Pixlr）

“很多人没有意识到春季实际上是夏季假期预订的最佳时机，”旅行公司 Cheap Deals Away 的联席总监 Dawn Morwood 说。

虽然她并不是潜水旅行专家，但她的公司的建议可以为计划前往地中海或欧洲其他地区潜水旅行的非欧盟潜水员省钱、省心，甚至可以选择一周中最佳的飞行日期。

“当其他人都在忙于复活节计划时，你可能会获得几个月后才有的超值夏季优惠，”莫伍德说。“对于夏季旅行来说，四月是你的黄金时间。我们的数据显示，与六月份相比，四月中旬预订国际航班通常可以为旅行者节省 200 至 300 英镑。 

“预订周二或周三出发的航班——这些周中航班比周末出发的航班便宜 20% 左右。”

夏季：机场候机室（Pixlr）
（Pixlr）

与航班不同，酒店价格通常会在入住日期临近时降价。“夏季酒店预订的最佳时间是旅行前 3-4 周，”莫伍德说。“许多酒店在此期间以折扣价出售未售出的客房。”

不过，对于希腊群岛等热门沿海目的地，请提前 2-3 个月预订，因为 XNUMX 月和 XNUMX 月的房间很快就会订满。“提前预订不仅可以保证有空位，而且通常还有早鸟折扣。” 

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“死亡周”

莫伍德表示，30 月的最后两周和 XNUMX 月的第一周提供了“绝佳的机会”，尤其是对于地中海目的地而言，因为在夏季天气持续期间，价格与 XNUMX 月的高峰期相比可能下降 XNUMX％。 

她透露，每年夏天都会有“淡季”，预订量自然会下降。“26 月 XNUMX 日那周和 XNUMX 月第一周的预订量通常较低。这两个星期正好是典型的学校假期，非常适合没有孩子的旅行者。”

莫伍德建议，即使您还没有准备好预订，也要立即为您的首选目的地设置价格提醒。“这可以帮助您在看到优惠时识别优惠，并了解所选目的地的典型价格模式。

终于离开家了
为您的首选目的地设置价格提醒

“关键是要分层思考：在春季黄金时段预订航班，如果可以出行，则瞄准那些较为安静的‘淡季’，并考虑八月底或九月初出行的优势。通过结合这些策略，您可以节省资金，同时还可以享受更加愉快的假期，而没有旺季的压力。”

ETIAS 和 EES

莫伍德还热衷于提醒旅行者注意旨在实现边境安全现代化和简化入境程序的新法规，该法规将于 2025 年下半年对前往欧洲大陆的非欧盟潜水员生效。 

“许多国家都采用电子旅行授权系统和生物特征数据收集来提高安全性和效率，”她说。“这些措施旨在减少身份欺诈，防止游客在一个国家停留时间过长，并提供更简化的边境体验。” 

他们还要求旅客承担更大的责任，遵守抵达前的要求。 

机场候机室（Pixlr）
（Pixlr）

欧洲旅行信息和授权系统 (ETIAS) 是非欧盟护照持有者在短期停留（最长 30 天）前往 90 个申根国家之一时必须使用的电子旅行授权。旅行者必须在出发前在线申请，提供准确的护照详细信息、就业状况、旅行历史和其他信息。

大多数申请承诺在几分钟内处理完毕，但如果需要补充信息或进行面试，有些申请可能需要长达一个月的时间。ETIAS 有效期为三年或直到相关护照到期。费用为 7 欧元，18 岁以下和 70 岁以上免费。  

指纹和面部

与此同时，升级后的出入境系统 (EES) 将取代手动盖章护照，为所有进入申根国家短期停留的非欧盟旅客提供自动数字出入境记录。“该系统将收集生物特征数据，包括指纹和面部图像，以追踪免签和需签证停留的情况，”莫伍德说。 

该系统将自动标记任何国家的逾期居留者，虽然其设计目的是提高安全性并减少排队，但她表示，它最初可能会导致入境点延误。

（尼克拉斯·杰罗明/Pexels）
（尼克拉斯·杰罗明/Pexels）

“为了确保一切顺利，请尽早申请 ETIAS——事实上，我建议在预订酒店和航班之前就准备好它，”Morwood 说。“您需要注意 ETIAS 的到期时间，以便及时再次申请。”

与以前一样，您的护照有效期必须比您计划停留的时间至少长六个月，才能前往大多数欧盟国家。更多信息请访问 超值优惠 或在 欧盟网站.

也在 Divernet 上： 轻量水肺旅行：潜水员的必备技巧, 潜水员如何轻装出行, 潜水旅行打包指南, 像专业人士一样潜水：为潜水旅行打包装备

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带链接的潜水展完整列表：https://divernet.com/scuba-diving/your-worldwide-dive-show-guide-for-2025/ 18 月 26 日至 1 日：Boot Düsseldorf（国际游艇展） 2 月 21 日至 23 日：Duikvaker 21 月 23 日至 1 日：欧洲潜水展（EUDI） 2 月 15 日至 16 日：马来西亚潜水度假旅行 (DRT) 展 28 月 30 日至 4 日：GO 潜水展（英国潜水展） 6 月 22 日至 25 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚 31 月 1 日至 13 日：地中海潜水展 15 月 6 日至 7 日：亚洲潜水博览会 (ADEX) 17 月 19 日至 11 日：泰国潜水博览会 (TDEX) 14 月 00 日至 00 月 01 日：Scuba Show 35 月 02 日至 35 日：马来西亚国际潜水博览会 (MIDE) 03 月 15 日至 04 日： GO Diving ANZ 秀 23 月 05 日至 04 日：潜水讲座 06 月 24 日至 07 日：DEMA 秀 #scuba #scubadiving #scubadiver 成为粉丝：https://www.scubadivermag.com/join 购买装备：https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear -------------------------------------------------------------------------------------------------- 我们的网站 网站：https://www.scubadivermag.com ➡️ 水肺潜水、水下摄影、提示和建议、水肺装备评论 网站：https://www.divernet.com ➡️ 水肺新闻、水下摄影、提示和建议、旅行报告 网站：https://www.godivingshow.com ➡️ 英国唯一的潜水秀 网站：https://www.rorkmedia.com ➡️ 在我们的品牌内做广告 ----------------------------------------------------------------------------------- 在社交媒体上关注我们FACEBOOK：https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER：https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM：https://www.instagram.com/scubadivermagazine 我们与 https://www.scuba.com 和 https://www.mikesdivestore.com 合作，为您提供所有必需装备。请考虑使用上面的附属链接来支持该频道。本视频中的信息并非旨在或暗示替代专业的 SCUBA 培训或每个制造商的建议。本视频中包含的所有内容（包括文本、图形、图像和信息）仅供一般参考，不能替代合格潜水教练的培训或设备制造商的特定要求。 06:07 介绍 34:08 Scuba.com 广告 21:08 Duikvaker 51:09 EUDI 36:10 DRT 06:11 GO Diving Show UK 09:11 ADEX OZTek 58:XNUMX Mediterranean XNUMX:XNUMX ADEX XNUMX:XNUMX TDEX XNUMX:XNUMX Scuba Show XNUMX:XNUMX MIDE XNUMX:XNUMX GO Diving ANZ XNUMX:XNUMX 潜水讲座 XNUMX:XNUMX DEMA

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21 月 23 日至 XNUMX 日：马来西亚潜水度假旅游 (DRT) 展会
1 月 2 日至 XNUMX 日：GO 潜水展（英国潜水展）
15 月 16 日至 XNUMX 日：ADEX 海洋节 / OZTek 澳大利亚
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2025 年即将举行的潜水表演 #scubadiving #diveshow

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